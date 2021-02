El reencuentro finalista entre “Bolillo” Gómez y Hernán Torres

En el segundo semestre de 2012, el técnico tolimense ganó el duelo con un Millonarios que volvió a ser campeón después de 24 años. Este jueves (8:00 p.m., Win +), con el equipo de su tierra, busca vencer de nuevo al antioqueño, quien vive una nueva etapa como DT del Medellín.

“Millonarios jugó todo el año bien y nosotros no contamos con John Viáfara y Germán Cano. No tuvimos la titular. Jugamos con pelados, a punta de orden y de táctica, entonces me parece que fue injusto. No voy a quitarle el título a Millonarios, lo ganaron, pero en ese partido el árbitro me dejó aburrido porque la expulsión de Pipe (Pardo) fue muy descarada. El jugador de Millonarios hace un gol, hace lo mismo que Pipe y a él no lo expulsó. Pero enmudecimos El Campín, jugamos bien y la hinchada nos recibió como si hubiéramos quedado campeones. Así que fue un orgullo, pese a que no ganamos”, es el recuerdo que tiene Hernán Darío el Bolillo Gómez del duelo definitivo del Finalización 2012, en el que el cuadro albiazul consiguió su estrella 14, tras 24 años sin ser campeón.

Aquel 16 de diciembre, Hernán Torres se convirtió en eterno en la historia de Millonarios. Después de un empate sin goles en Medellín debía enfrentar al equipo del Bolillo en un escenario bogotano colmado de hinchas y de nervios. De ansiedad y emoción. De lágrimas y de angustia. Esos sentimientos se transformaron en algo de tranquilidad cuando, antes de que culminara el primer tiempo y en momentos en que el Poderoso dominaba el encuentro, Hárrison Otálvaro lanzó un centro desde el costado derecho y Wilberto Cosme se elevó por los aires con el número 7 en su espalda y con un remate de pierna derecha venció a Leandro Castellanos.

Esa tranquilidad pasó a ser zozobra, porque en el 51’ de juego Sebastián Hernández ejecutó un tiro libre y, luego de un rebote, el delantero William Zapata terminó empujando la pelota adentro de la portería local. No hubo más goles en el tiempo reglamentario y el pitazo del árbitro Luis Sánchez decretaba una definición por penaltis. Las entrañas de los hinchas de Millonarios y Medellín sufrían con cada ejecución. Y Luis Enrique Delgado terminó como héroe. Convirtió el quinto tanto y le atajó el final a Andrés Felipe Pecoso Correa. Fue 5-4 a favor del club azul, que fue campeón con un Hernán Torres que este jueves, con Deportes Tolima, buscará ganarle una nueva final a un Bolillo Gómez que anhela revancha.

1981, un año recordado para Medellín y Tolima

En 1981, Deportivo Independiente Medellín fue último de la fase regular del campeonato colombiano. Junto a Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga, Once Caldas, Santa Fe y Deportivo Pereira, los otros eliminados, disputó la primera ronda de la Copa Colombia. El equipo antioqueño ganó aquella fase y consiguió un cupo para la final de ese certamen. Enfrentó al Deportivo Cali, que dejó en el camino a los otros conjuntos que ocuparon las dos últimas posiciones en el par de cuadrangulares semifinales del torneo de primera división: Deportes Quindío, Millonarios y Unión Magdalena.

Y el Medellín fue campeón. Triunfó 3-1 en el partido de ida. El de vuelta no se pudo jugar en el Pascual Guerrero, por lo que también se celebró en el Atanasio Girardot. Igualaron 1-1 y el DIM consiguió el título y un cupo a los cuadrangulares del campeonato de 1982, con futbolistas como Claudio Darío Casares, José Boricua Zárate, Alcides Saavedra, Carlos Enrique Cacho Quiroga, José Patrón Velásquez, Manuel Benjamín Pereyra, Alonso Pocillo López, Luis Alberto Flaco Salazar, Juan Diego Aristizábal, Libardo Vélez, Óscar Ramón Fornari, entre otros.

En esa temporada el Tolima contó con uno de los mejores equipos de su historia. Fiel a las contrataciones paraguayas, llegaron Óscar López, Evaristo Isasi y Tito Ramón Correa, además de los colombianos Luis Francisco Pérez, Gilberto Alcatraz García y Wilson Américo Quiñónez. Y fue subcampeón por detrás del Atlético Nacional de Osvaldo Zubeldía. Al año siguiente volvió a ser segundo -el campeón fue el América del Médico Ochoa- y llegó hasta la fase semifinal de la Copa Libertadores. Un equipo para el recuerdo, que tuvo, entre otros, al goleador argentino Víctor Hugo del Río, Pablo Elmo, José Chepe Flórez, Gustavo Piña Mendoza, Luis Ramírez, Óscar Quintabani, Édgar Osuna, Cristino Centurión y Heberto Carrillo.

