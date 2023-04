Empates en el arranque de la jornada sabatina de la Liga BetPlay

Medellín y Deportes Tolima se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot, por la undécima fecha de la Liga BetPlay. Foto: Deportes Tolima

Ante cerca de 20 mil espectadores, Independiente Medellín y Deportes Tolima igualaron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, en partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

Demostrando por qué tienen dos de las mejores nóminas del país, poderosos y pijaos protagonizaron un duelo intenso, con opciones de gol en ambos arcos, en el que Daniel Torres y Andrés Cadavid fueron las figuras de los locales. En el cuadro visitante se destacaron Diego Herazo y Julián Quiñones.

Lea también: Ángel Barajas, campeón mundial de gimnasia

Tolima, dirigido por el técnico Hernán Torres, se fue en ventaja precisamente con una anotación de Herazo, quien aprovechó una mala salida del arquero Andrés Mosquera Marmolejo y marcó su cuarto tanto en el torneo.

Pero los rojos paisas paisas reaccionaron y poco después empataron por intermedio de Daniel Londoño con un fuerte remate desde el borde del área. Antes el árbitro, con ayuda del VAR, había anulado una acción de Luciano Pons que terminó en el fondo de la red del arco pijao.

En el complemento fue el Medellín el que más buscó la victoria. David González movió el banquillo buscando alternativas, pero no logró que sus hombres superaran la sólida defensa visitante, ni siquiera en los últimos minutos, cuando metió al Tolima en su campo gracias a la expulsión de Estefano Arango por doble amonestación.

El cuadro vinotinto y oro, que el jueves se estrena en la Copa Sudamericana ante el Puerto Cabello venezolano, quedó con 15 puntos en la tabla, mientras que Medellín, que visita el martes al Internacional de Brasil por la Copa Libertadores, apenas tiene 13 unidades y por ahora está fuera del grupo de los ocho.

Lea también: María José Marín quedó decimocuarta en el Augusta National Women’s Amateur

En el partido que abrió al jornada sabatina Envigado empató sin goles en casa frente al Once Caldas a pesar de que jugó durante 85 minutos con un hombre más por la temprana expulsión del defensa visitante Fainer Torijano. Los naranjas completaron tres juegos sin ganar, mientras que los blancos caldenses cuatro.

La fecha 11 de la primera división del fútbol profesional colombiano comenzó el viernes con otro empate sin goles, el de Pasto con Deportivo Pereira en el estadio Libertad de la capital nariñense. después, Santa Fe venció 1-0 a Boyacá Chicó en El Campín, gracias a un autogol de Delvin Alfonzo. Fue apenas la segunda derrota del equipo ajedrezado en el torneo.

Lea también: Sergio Higuita quedó segundo en el Gran Premio Miguel Indurain

Este domingo se disputan los juegos América vs. Jaguares (4:00 p.m.), Unión Magdalena vs. Águilas Doradas (6:10 p.m.) y Huila vs. Deportivo Cali (8:20 p.m.). El lunes, desde las 8:10 p.m., Junior recibe a Alianza Petrolera. Todos los compromisos se verán por Win Sports+.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador