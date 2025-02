En el minuto 91 a Millonarios se le escapó la victoria en Villavicencio

Llaneros y Millonarios empataron 2-2 en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, de Villavicencio. Foto: Llaneros FC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con buena cantidad de sus hinchas en las tribunas del estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, Millonarios empató 2-2 este martes frente a Llaneros, en el partido que abrió al cuarta fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano.

Fue un empate con sabor a derrota para el equipo que dirige David González, que llegó a siete puntos en la tabla y tiene un partido pendiente porque no pudo jugar en la primera fecha debido a la agresión al bus que transportaba al plantel en Santa Marta. La Dimayor anunció que ese compromiso se disputará el jueves 20 de febrero.

Millonarios remontó y se dejó empatar al final

El partido en la capital del departamento del Meta no arrancó bien para Millonarios, pues Llaneros salió a presionarlo y a los 10 minutos ya le había marcado, por intermedio de Geovan Montes, quien aprovechó un pase entre líneas de Eyder Restrepo, les ganó la espalda a Danovis Banguero y Daniel Mantilla, y con un remate cruzado venció a Álvaro Montero.

Pero el cuadro local se conformó y le cedió la pelota al embajador, que poco a poco se montó en el partido, al punto que igualó el marcador a los 20 minutos, cuando Delvin Alfonzo llegó a la línea de fondo y tiró un pase atrás para que David Mackalister Silva anotara.

En esa acción el capitán albiazul se lesionó la rodilla izquierda y aunque todo indica que no es de gravedad, tuvo que ser reemplazado por Daniel Cataño.

Vea el golazo de Juan Carlos Pereira para Millonarios

🔵🔥⚽¡Golazo de Juan Carlos Pereira!¡El volante de Millonarios pisó el área y sobre el tiempo de descuento pone en ventaja al conjunto ‘Embajador’ sobre Laaneros!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/cRhtLMzgHc — Win Sports (@WinSportsTV) February 12, 2025

Millonarios siguió manejando el ritmo del juego y antes del entretiempo se fue en ventaja con un gol de Juan Carlos Pereira tras una rápida transición en la que participaron Cataño y John Emerson Córdoba.

A los 10 minutos de la segunda parte el conjunto bogotano se quedó con un hombre menos por la expulsión del defensa central Juan Pablo Vargas, quien recibió doble amonestación.

A partir de ese momento Llaneros se le fue encima, pero no generó opciones claras de gol, por lo que parecía que los azules se quedarían con los tres puntos.

Mal debut de Nicolás Giraldo con Millonarios

Sin embargo, ya en el tiempo de adición, Nicolás Giraldo, quien debutaba con el equipo, se quedó en la marca y le permitió a Bryan Urueña sacar un remate de media distancia que sorprendió a Montero y decretó el 2-2 final.

¡SOBRE EL CIERRE DEL PARTIDO LLANEROS RESCATÓ UN PUNTO ANTE MILLONARIOS EN LA FECHA 4 DE #LALIGAxWIN! 🐴🔥Ⓜ️🏆



⚽ En el conjunto 'Blanquinegro' anotaron Geovan Montes, mientras que en el 'Embajador' anotó DavidSilva y Juan Carlos Pereira para repartir un punto. 💥 pic.twitter.com/shyBVlqQWJ — Win Sports (@WinSportsTV) February 12, 2025

En la próxima jornada, Millonarios recibirá el sábado a Medellín, en El Campín, mientras que Llaneros vuelve a jugar en casa, el martes, contra Deportivo Cali.

La cuarta fecha continúa este miércoles con los partidos Pasto vs. Chicó (4:30 p.m.), Medellín vs. Unión (6:30 p.m.) y Santa Fe vs. Nacional (8:30 p.m.), el más atractivo de la jornada.

Estos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por el DT Pablo Peirano 🦁 para la Fecha 4. #VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/WP9GvpCGxC — Independiente Santa Fe (@SantaFe) February 12, 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador