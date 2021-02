El jugador contó que el sábado pasado un grupo de aficionados lo agredió antes del partido frente a Águilas Doradas.

El 18 de febrero pasado el Juzgado Primero Civil de Pereira dio a conocer una orden en la que, a partir de la fecha, le da dos meses a Jhon Ómar Candamil para que subaste o liquide en venta directa a Deportivo Pereira.

Y eso tiene molestos a los hinchas del cuadro matecaña que, además del mal comienzo en el club este semestre (penúltimos del campeonato), se han manifestado constantemente en redes sociales por la manera en la que se está manejando el equipo.

De hecho, el sábado pasado un grupo de aficionados explotó antes del duelo frente a Águilas Doradas (0-0) y agredió al conductor del bus de Pereira y al delantero Wilfrido de La Rosa.

“Había como 50 hinchas. Empezaron a insultarme y después uno me pegó una trompada en la cara (pómulo derecho) y después en los brazos. Le dije al amigo con el que iba que acelerara antes de que nos lincharan”, relató el futbolista a Blu Radio de los sucedido a las afueras del estadio Hernán Ramírez Villegas.

Y agregó: “Era gente de la barra Lobo Sur. Ellos saben quién me agredió. Es que se querían meter por las ventanas del carro. Algunos uniformados vieron lo que pasaba y no hicieron nada. Me sentí impotente”.

De La Rosa también contó que luego del incidente el entrenador Jorge Artigas le preguntó si estaba bien para jugar, que él dijo que sí y que el mensaje fue que respondiera a lo sucedido con una buena actuación.

“Esto no puede pasar. Es increíble que se presenten hechos de esta talla”, concluyó el nacido en Algaborro, Magdalena.