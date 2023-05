En vivo: se define el todos contra todos de la Liga BetPlay

Este miércoles se define todo en la Liga BetPlay y se sabrá cuáles serán los ocho equipos que avanzan a los cuadrangulares del torneo de apertura del futbol profesional colombiano de este 2023. Hasta el momento Millonarios, Águilas Doradas, Nacional, América y Alianza Petrolera son los únicos equipos que no tienen de que preocuparse, pues ya tienen un lugar en la fase final, dejando solo tres cupos libres.

Por otro lado, Boyacá Chicó, Santa Fe, Independiente Medellín, Deportivo Pasto, Equidad y Júnior son los que saldrán a las canchas a dar todo de sí y seguir con la esperanza de sumar una nueva estrella.

Luis Sánchez cobró de manera exquisita un tiro libre en Bucaramanga y puso al América en ventaja sobre el conjunto leopardo. Esa victoria parcial no deja cambios en la tabla.

Jesús Rivas falló desde los 12 pasos y perdió la oportunidad de poner a Águilas en la cima de la tabla de la Liga BetPlay.

Dayro Moreno se metió en el área cardenal y venció la resistencia de Luis Espitia. Con este resultado Santa Fe queda noveno y Medellín y Pasto estarían avanzando a los cuadrangulares.

Éder Munive se fue expulsado. Buenas noticias para Medellín, que ahora tiene un jugador menos en el conjunto rival.

En este momento Chicó, Santa Fe y Medellín se unen a Millonarios, Águilas, Nacional, América y Alianza entre el grupo de clasificados a los cuadrangulares.

Diez partidos en simultáneo se jugarán esta noche. Falta poco para que suene el silbato en varios puntos del país.

Huila y Unión, que no tienen chances de clasificar a los cuadrangulares finales, deben sumar para salir del fondo en la tabla de desceno. Once Caldas, Alianza y Jaguares no se pueden confiar.

Los barranquilleros deben ganar en Neiva a un irregular Atlético Huila para meterse entre los ocho mejores. No obstante, con eso no basta, pues, de ganar Santa Fe y Medellín, las oportunidades del cuadro tiburón quedarán sepultadas.

Pese a que han habido retrasos en los pagos de la nómina en el Deportivo Cali, varios de los jugadores del primer equipo harán parte del plantel que enfrentará al Boyacá Chicó.

El delantero de Águilas Doradas ha anotado 11 goles en la Liga BetPlay. Le siguen Dayro Moreno, del Once Caldas, con ocho tantos, y Edwar López, del Pasto, con siete.

Marco Pérez fue la figura indiscutida de la cancha. Foto: Águilas Doradas

Si los verdolagas vencen al Tolima en Ibagué y Águilas no derrota a Jaguares en Rionegro, los dirigidos por Paulo Autuori se adueñarían del primer lugar en el bombo del sorteo.

Para que Millonarios asegure su rol como cabeza de serie, debe por lo menos empatar contra Equidad, que está obligado a ganar para aspirar a meterse en cuadrangulares. En el caso de los dorados, deben conseguir un mejor resultado que Nacional para mantenerse como uno de los dos mejores equipos de la tabla.

En caso de empatar o perder, el conjunto cardenal dependerá de otros resultados, por lo que de ponerse en ventaja temprano contra Once Caldas, tendrá la tranquilidad de su lado.

Pese a que las posibilidades matemáticas de que los boyacenses se queden eliminados existen, se tendrían que dar muchos resultados para que eso se dé. Los ajedrezados tendrían que perder, al tiempo que Santa Fe, Medellín y Pasto deberían ganar sus partidos por varios goles.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador