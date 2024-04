En vivo: se definen los clasificados a los cuadrangulares, minuto a minuto de la fecha

Tolima, Bucaramanga, Santa Fe, La Equidad, Pereira, Millonarios, Junior y Once Caldas son los ocho equipos clasificados, por el momento. Foto: Dimayor

Este domingo, desde las 5:00 p.m., se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares del primer semestre de la Liga BetPlay 2024.

Simultáneamente, se juegan ocho partidos: Águilas Doradas vs. Fortaleza CEIF, Millonarios vs. Boyacá Chicó, Deportivo Cali vs. Junior de Barranquilla, Once Caldas vs. América de Cali, Atlético Bucaramanga vs. Alianza FC, Jaguares de Córdoba vs. Independiente Santa Fe, La Equidad vs. Deportivo Pereira, y Envigado FC vs. Independiente Medellín.

Tras el partido, el sorteo se hará a las 7:30 de la noche, hora a la que también se hará definirán los partidos de la tercera fase de la Copa BetPlay.

Con cinco equipos clasificados, cuatro definen los últimos tres puestos de los cuadrangulares. No solo está en juego el lugar en los ocho, también este domingo se decidirán las posiciones en los grupos de las finales.

Deportes Tolima, que perdió el sábado con Nacional, es el único equipo que ya tiene el punto invisible garantizado. Bucaramanga, segundo, podría quedar primero y ganarlo también. Sin embargo, también podría perderlo, si cae en casa con Alianza y si gana el tercero, que es Santa Fe.

La Equidad, si se dan los resultados, también podría ser segundo, mientras que Pereira, el quinto, no tiene chances de obtener esa ventaja deportiva.

Así va la tabla: actualización en vivo

Con cinco equipos ya asegurados en los cuadrangulares, Tolima, Bucaramanga, Santa Fe, La Equidad y Pereira, solo tres cupos restan para cuatro equipos.

Millonarios, que es sexto y juega con Chicó, tiene un 95.3% de posibilidades de meterse en las finales. Junior, que visita a Cali y es séptimo, tiene 94.2% de chances. El octavo, que es Once Caldas y juega con América, tiene 75.6% de probabilidad, mientras que el DIM, noveno, tiene 34.9%

Todo está listo para el inicio de la fecha definitiva en la Liga BetPlay, los partidos con los que se cerrará la fecha 19 de la fase regular del campeonato colombiano.

Los primeros cinco equipos de la tabla, Tolima, Bucaramanga, Santa Fe, La Equidad y Pereira, ya están clasificados. Millonarios, Junior, Once Caldas y Medellín definen los últimos lugares en los cuadrangulares.

