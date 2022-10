Envigado, Tolima, Cali y Patriotas se despidieron de la Liga BetPlay

El delantero Ángelo Rodríguez (centro) marco el gol de la victoria del Deportivo Cali sobre Patriotas, en Palmaseca. Foto: Win Sports

Con dos partidos que no influían en la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay comenzó este sábado la última fecha de la fase todos contra todos. Matemáticamente eliminados, Envigado y Tolima empataron 1-1 en el Parque Estadio Sur, mientras que el Deportivo Cali superó 1-0 a Patriotas, en Palmaseca.

Los ocho encuentros restantes, en los que se definirán los clasificados a los cuadrangulares semifinales, se disputarán este domingo, todos desde las 4:00 p.m., con transmisión simultánea por Win Sports. Los duelos serán Alianza Petrolera vs. Millonarios; Santa Fe vs. Once Caldas; Bucaramanga vs. Pereira; Nacional vs. Equidad; Unión Magdalena vs. América; Jaguares vs. Júnior; Pasto vs. Medellín y Cortuluá vs. Águilas Doradas.

Con gol de Anderson Angulo, Deportes Tolima comenzó ganando en su visita a Envigado, pero el conjunto naranja logró la igualdad por intermedio de Rubio España. Ambos equipos terminaron el semestre con 26 puntos. En todo el año, los pijaos llegaron a 82 unidades y por ahora lideran la reclasificación, que da un cupo a Copa Libertadores, seguidos por Nacional (80), Millonarios (77) y Medellín (77).

En el otro juego de la jornada sabatina, el Deportivo Cali de despidió con una victoria 1-0 sobre Patriotas, gracias al gol de Ángelo Rodríguez. En un semestre para el olvido, los azucareros terminaron en la casilla 18, con 16 unidades, una más que los boyacenses, que en 2023 jugará en la Primera B.

