Equidad le quitó el invicto a Santa Fe en la Liga BetPlay 2024

Equidad se quedó con los tres puntos frente a Santa Fe, en el estadio de Techo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En un partido parejo y con pocas llegada de gol, que se desequilibró con una buena jugada del lateral Fabián Viáfara y un error del arquero Andrés Mosquera Marmolejo, Equidad venció 1-0 a Independiente Santa Fe, en el estadio de Techo, por la tercera fecha de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

El conjunto cardenal había ganado sus dos primeros juegos, contra Pasto y Envigado, pero se encontró este martes con un equipo que tiene oficio y disciplina táctica. A los dirigidos por el uruguayo Pablo Peirano les faltaron ideas en la mitad de la cancha para generar acciones de peligro.

¡Equidad logró tres puntos vitales en la tercera jornada de #LALIGAxWIN! ⚽🔒



👉 Léiner Escalante fue el único anotador del partido. pic.twitter.com/OHBWO2xi2N — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 31, 2024

Tanto que no generó ni una oportunidad clara de gol durante el partido. Apenas tuvo un par de llegadas que resolvió con tranquilidad el arquero asegurador Washington Ortega. Tampoco es que Equidad haya llegado mucho. Marcó el gol a los 25 minutos, en una proyección de Fabián Viáfara, quien tiró un centro al segundo palo al que no llegó Andrés Mosquera Marmolejo, por lo que Léiner Escalante, con el arco vacío, solo tuvo que cambiarle la trayectoria al balón para abrir el marcador. La otra opción de Equidad fue casi al final del juego, un remate de Kevin Viveros que desvió Andrés Mosquera al tiro de esquina.

Deberán trabajar mucho Peirano y sus muchachos para mejorar, especialmente con la pelota, porque se notaron impotentes y sin argumentos para llegar al arco rival. Para completar, todavía no ha podido usar a los tres refuerzos extranjeros porque sus papeles todavía no están en regla.

Con ese resultado, Santa Fe se quedó con seis unidades y ahora es segundo de la tabla, mientras que Equidad llegó a cinco unidades. Los albirrojos recibirán en la cuarta fecha al Bucaramanga, mientras que el equipo de Alexis García visitará al Once Caldas.

La jornada del martes se abrió con el empate sin goles entre Patriotas y Águilas Doradas, en Tunja. El equipo antioqueño, bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez, llegó a siete puntos en la tabla y es líder, mientras que el boyacense, que había perdido en sus dos primeras salidas, por fin sumó.

Deportivo Cali, con goles de Juan José Córdoba y Luis Sandoval, venció 2-0 a Fortaleza, en Palmaseca. El equipo de Jaime de la Pava, amenazado e insultado por un pequeño sector de la hinchada, no ha perdido en el torneo.

La tercera fecha de la Liga BetPlay continúa este miércoles con los duelos Pereira vs. Pasto (4:00 p.m.), Millonarios vs. Alianza (6:10 p.m.) y Tolima vs. América (8:20 p.m.). El jueves se jugarán tres partidos más, Envigado vs. Chicó (4:00 p.m.), Nacional vs. Once Caldas (6:10 p.m.) y Junior vs. Medellín (8:20 p.m.), la más reciente final del campeonato.

El viernes se completa la tercera jornada de la Liga con el compromiso entre Jaguares de Córdoba y Atlético Bucaramanga, a las 6:10 p.m..

