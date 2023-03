Equidad le sacó un empate al líder Boyacá Chicó en el estadio de Techo

Equidad vs. Boyacá Chicó, un entretenido empate en el estadio de Techo. Foto: Dimayor

Boyacá Chico y Equidad protagonizaron un entretenido empate en un duelo válido por la fecha número tres de la Liga BetPlay. A pesar de que los ajedrezados empezaron ganando por dos a cero, Equidad supo aprovechar la expulsión de Elkin Mosquera y tuvo un impulso anímico con el que alcanzaron la igualdad.

El primer tiempo fue bastante movido. A pesar de que Equidad hizo la primera jugada de gol al minuto 18, fue Boyacá Chicó quien marcó a través de Wilmar Cruz. El atacante remató con el arco solo tras una buena jugada colectiva y asistencia de Eduard Banguero.

Diez minutos más tarde, Henry Plazas remató al arco de Equidad en un tiro libre y el portero asegurador Rogerio Caicedo brindó un rebote que Kevin Londoño supo aprovechar y marcó el 2-0. El juego siguió con un Boyacá Chicó bien parado en la defensa, mientras que Equidad trataba de penetrar por la banda derecha.

Al minuto 37, Kevin Salazar de Equidad cobró un tiro libre y Elkin Mosquera, quien trataba de despejar el balón, marcó en propia puerta. Dos minutos después, el defensor Mosquera fue expulsado por una falta a Salazar, quien quedaba frente a frente con el arco del conjunto ajedrezado. En los minutos finales del primer tiempo, Equidad tuvo un impulso anímico con le que intentó poner el marcador en tablas, pero no le alcanzo el tiempo.

Durante la segunda parte, Equidad mantuvo su estado anímico y al minuto 70 marcó el empate. Pablo Lima marcó un gran gol desde fuera del área que el arquero ajedrezado no pudo contener. Boyacá Chicó en su intento de mantener el resultado, no logró marcar nuevamente. Equidad estuvo intentando hasta los últimos minutos del encuentro, pero no pudo. Al final, fue un buen negocio para Boyacá Chico que no suelta el primer lugar de la tabla.

Con este marcador, Boyacá Chicó se mantiene líder con 17 puntos en ocho partidos jugados. En la otra orilla, Equidad es 16 con 8 unidades en nueve partidos jugados. La próxima jornada los ajedrezados tendrán que recibir en su casa a Equidad en la fecha de clásicos. Este partido será el martes 28 de marzo a las 7:15 p. m.

Por detrás del Chicó, tres equipos persiguen el primer lugar de la tabla de la Liga BetPlay con 16 puntos: América con ocho encuentros, Atlético Nacional con nueve duelos al igual que Águilas Doradas. Millonarios, en el quinto lugar, los sigue de cerca con 14 unidades y con uno de ventaja sobre Santa Fe, que se ubica en el sexto lugar con trece puntos. El grupo de los ocho es completado por Envigado y Pasto con 13 puntos en nueve encuentros disputados.

