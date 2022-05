Equidad y Bucaramanga completaron los ocho semifinalistas de la Liga BetPlay

Equidad venció a Nacional en el estadio de Techo y se clasificó para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022. Foto: Felipe Caicedo / Staff

Dramática resultó la vigésima jornada de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay, en la que Equidad y Atlético Bucaramanga se quedaron con los dos cupos que faltaban para los cuadrangulares semifinales, pues Millonarios, Tolima, Nacional, Medellín, Júnior y Envigado ya los habían asegurado.

La jornada comenzó con una protesta simbólica de los futbolistas profesionales, quienes a pesar de ser los principales protagonistas del espectáculo, no son tenidos en cuenta a la hora de tomar las decisiones fundamentales. Durante minuto y medio permanecieron quietos después de que los árbitros decretaron en inicio de los partidos.

En Bogotá, Millonarios venció 1-0 a Alianza Petrolera con un gol del venezolano Eduardo Sosa. El equipo embajador terminó primero de la etapa clasificatoria con 42 puntos y será cabeza de serie en el cuadrangular A. Tendrá además la ventaja en caso de empate en puntos con alguno de sus rivales.

Equidad, que necesitaba ganarle en casa a Nacional para asegurar su cupo entre los ocho, lo hizo con una solitaria anotación de Francisco Chaverra, minutos antes del entretiempo. Los aseguradores terminaron séptimos, con 30 puntos.

En un partido que presagiaba grandes emociones, pues ambos equipos estaban peleando la clasificación, Once Caldas y Santa Fe empataron 2-2 y finalmente quedaron eliminados. Para los locales anotaron Fainer Torijano y Juan David Pérez, mientras que por los cardenales lo hicieron Néider Moreno y Wilson Morelo.

Bucaramanga hizo la tarea en Pereira y obtuvo un gran premio. Se impuso 3-0 y se le dieron dos resultados que necesitaba, la derrota de Alianza y el empate en Manizales. El goleador Dayro Moreno marcó doblete y el otro gol fue de Michel Acosta. Los leopardos terminaron octavos y jugarán las finales.

En Ibagué, Tolima y Envigado empataron 1-1. Jesús Hernández puso en ventaja a los visitantes y Anderson Plata igualó para los pijaos en el último minuto. En Barranquilla, Júnior perdió un largo invicto al caer 4-2 ante Jaguares. Fernando Uribe y Daniel Giraldo anotaron para los tiburones. Por los felinos lo hicieron Andrés Arroyo, Duván Rodríguez y Pablo Rojas en dos oportunidades.

Águilas y Cortuluá empataron 2-2. Los goles locales fueron obra de Cristian Marrugo y Mateo Puerta, los de los visitantes de Guillermo Murillo y Luis Carlos Ruiz. Medellín, con un tanto de Luciano Pons, superó 1-0 al Pasto.

Este domingo, desde las 9:00 p.m., se realizará el sorteo de los cuadrangulares, que comienzan el próximo fin de semana. En caso de empates en puntos entre dos equipos, se definirá de acuerdo con la posición de cada uno en la fase todos contra todos.

Resultados:

Millonarios 1 vs. Alianza 0; Once Caldas 2 vs. Santa Fe 2; Equidad 1 vs. Nacional 0; Júnior 2 vs. Jaguares 4; Medellín 1 vs. Pasto 0; Tolima 1 vs. Envigado 1; Pereira 0 vs. Bucaramanga 3; Águilas 2 vs. Cortuluá 2. Los duelos Patriotas vs. Cali y América vs. Unión se disputarán este domingo.

Posiciones:

1. Millonarios 42; 2. Tolima 40; 3. Nacional 36; 4. Medellín 34; 5. Júnior 32; 6. Envigado 31; 7. Equidad 30; 8. Bucaramanga 29; 10. Alianza 29; 10. Santa Fe 27; 11. Jaguares 27; 12. Once Caldas 26; 13. Águilas 25; 14. Pereira 23; 15. Pasto 22; 16. Cortuluá 20; 17. América 20; 18. Patriotas 18; 19. Cali 18; 20. Unión Magdalena 11

