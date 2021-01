Tras más de un mes de largas negociaciones, el vallecaucano arregló su salida de Chile y este jueves fue presentado en su nuevo cargo. Su primer reto: las eliminatorias en marzo.

Tras más de un mes de negociaciones, de estar tan cerca, pero a la vez tan lejos, Reinaldo Rueda fue oficializado este jueves como nuevo DT de la selección colombiana. El DT vallecaucano será el sucesor de Carlos Queiroz en el combinado tricolor y tendrá sus primeros exámenes en un par de meses, cuando en marzo se enfrente ante Brasil en Barranquilla y Paraguay en Asunción por las Eliminatorias. No hay mucho tiempo de trabajo.

Casi tres semanas se demoró la desvinculación de Rueda con la selección chilena, pues tenía aspectos económicos por resolver, además de la cláusula de medio millón de dólares que tenía si no cumplía su contrato. Los jugadores del plantel le pidieron al colombiano que no se fuera del equipo, pero su relación con Pablo Milad, presidente de la ANFP, no terminó en los mejores términos.

Así las cosas, Rueda dio el salto, de un día para otro, el salto de la selección chilena a la colombiana. Ambas llevan cuatro puntos de 12 posibles en las Eliminatorias. Tendrá un sueldo de dos millones de dólares anuales, más bonos por objetivos.

Ahora bien, en la selección de Chile suenan como candidatos el argentino Sebastian Beccacece y el italiano Luciano Spalletti.

Esta será la segunda era de Reinaldo Rueda en la selección de Colombia luego de que en enero de 2004 reemplazara a Francisco Maturana rumbo a las Eliminatorias de Alemania 2006. El equipo tricolor perdió el puesto del repechaje por un punto.

La salida de Queiroz

Una decisión que se da luego de las goleadas 3-0 y 6-1 sufridas ante Uruguay y Ecuador, respectivamente. Un proceso de 17 meses que terminó con un saldo de nueve triunfos, cinco empates y cuatro derrotas en 18 partidos disputados.

El de Uruguay fue el primer partido oficial que perdió el entrenador portugués al mando de la selección colombiana, luego de la buena Copa América que hizo en Brasil sin encajar goles y siendo el mejor equipo de la primera ronda.

Su salida se daría luego de los problemas dentro del vestuario que hubo en esta doble fecha de eliminatorias entre algunos jugadores que se tradujeron en las dos goleadas históricas que fueron el detonante de la salida del portugués, que había mostrado una identidad de juego y buen proceso desde su llegada.

De lo que sucedió adentro solo dos jugadores han hablado públicamente: Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz. Ambos indicaron que no hubo mayores peleas dentro del camerino y que dos malos partidos no pueden borrar el buen trabajo que hizo Queiroz, quien argumentó que “a la FCF le faltó coraje”.

Empieza una nueva era en Colombia con un mismo objetivo: Catar 2022. Y con una Copa América que se cruzará en el camino: en 2021, y que se llevará a cabo conjuntamente entre nuestro país y Argentina.