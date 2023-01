Liga Betplay 2023, fixture y calendario: ¿cuándo arranca el fútbol colombiano?

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay 2023-I contará con 20 jornadas. Foto: @Dimayor

La Dimayor dio a conocer el calendario completo de partidos para el primer semestre de la Liga BetPlay. Se mantendrá el formato de todos contra todos, el cual enfrentará a los 20 clubes entre sí, sumando la fecha de clásicos que será en la jornada 10.

“Se disputarán 20 fechas en las cuales los clubes competirán entre ellos en un sistema de todos contra todos, el cual irá desde el 25 de enero hasta el 14 de mayo, entre las que habrá una jornada de clásicos regionales. Posteriormente, los ocho mejor ubicados en la tabla de posiciones avanzarán a la Fase II”, informó la Dimayor durante el sorteo.

A diferencia de la pasada temporada, en esta ocasión contará con la participación de Boyacá Chicó y Atlético Huila, los dos equipos que consiguieron ascender en 2022, mientras que Cortuluá y Patriotas perdieron la categoría.

Sin embargo, son varios los equipos que ya empezaron a calentar motores para una nueva temporada. Millonarios jugó dos amistosos en la semana pasada en los que se llevó un empate 2-2 ante Hertha de Berlín y una derrota contra River Plate en Miami.

Atlético Nacional se citó el domingo con Alianza Lima en el Atanasio Girardot. Los dirigidos por Paulo Autori, que gran parte del segundo tiempo jugaron con la nómina juvenil, lograron llevarse el triunfo 3-0.

Por otro lado, América de Cali confirmó dos partidos amistosos antes de su debut en la liga nacional. El primer juego de los escarlatas será el jueves 19 de enero contra Carabobo de Venezuela y el segundo el sábado 21 ante Envigado.

¿Cuándo comienza la Liga BetPlay 2023?

El torneo de apertura del fútbol colombiano para este 2023 comenzará el miércoles 25 de enero y se extenderá hasta el fin de semana del 14 de mayo. Los horarios podrán ser modificados por parte de la Dimayor.

Los cruces más llamativos para la primera jornada son Atlético Nacional vs. Once Caldas y Tolima vs. América. También el debut de Deportivo Pereria, vigente campeón, ante Deportivo Cali en el estadio Palmaseca.

