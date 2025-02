Florentín y Gandolfi sobre la Superliga: “Estamos optimistas e ilusionados”

Gustavo Florentín (Izq.), técnico del Atlético Bucaramanga, y Javier Gandolfi, estratega de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

La semana pasada, en el juego de ida de la Superliga, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga empataron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Este jueves, desde las 7:30 p.m., en el Américo Montanini, jugarán el partido de vuelta.

Es la primera Superliga que disputa el cuadro santandereano, mientras que para el antioqueño será la séptima. De las anteriores, ganó tres y perdió tres.

Horas antes del compromiso, que seguramente tendrá unos 30 mil espectadores en las tribunas, los entrenadores de los equipos hablaron de las posibilidades que tienen de levantar el trofeo y de que por el resultado en Medellín, pero también por el nivel de ambos en este momento, la serie está abierta.

“Tenemos el mejor once titular posible, el que está preparado para ganar la final. No importa el nombre, no importa el apellido, pongo al que está mejor“, aseguró Javier Gandolfi, el técnico argentino de Nacional.

El estratega, que reemplazó en el cargo hace apenas dos semanas al mexicano Efraín Juárez agregó que “en la ida sufrimos un gol de vestuario, que fue un golpe duro, ante un rival que con sus armas, su planteamiento y un bloque bajo se llevó lo que fue a buscar. Nosotros lo intentamos, pero nos faltó finesa para definir".

Y cerró diciendo que “anímicamente estamos muy bien, optimistas e ilusionados. Ayudó ganar de visita ante Equidad, el domingo, y ayuda que este plantel venga de ganar dos títulos recientemente, pero una final es distinta a todo, acá no vale el pasado".

Bucaramanga quiere su segundo título en 75 años

Gustavo Florentín, quien asumió el comando del Bucaramanga hace un mes tras la sorpresiva renuncia de Rafael Dudamel, explicó que “nuestra mente está puesta hace rato en esta final. Lo que pasó el domingo (derrota en casa 4-0 ante América) es historia. Mañana será clave el aspecto emocional, estar muy bien físicamente y llegar lo mejor posible”.

Dijo también que “nos satisface mucho ver a la ciudad tan emocionada, a la gente tan ilusionada, con ese sueño se ganar. Me siento privilegiado de vivir este momento, es lindo poder definir el título en casa”.

Coincidió con Gandolfi en que “la serie está abierta, más allá de que juguemos ante nuestra afición. Tenemos un grupo experimentado y valiente, que sabe que tiene que estar concentrado y ser maduro emocionalmente para manejar la situación”.

Bucaramanga ha ganado tres títulos en sus 75 años de historia, pero solo uno en la A, el de la Liga 2024. Los otros dos fueron en el Torneo de Ascenso, en 1995 y 2015. Nacional tiene 35 trofeos oficiales y es el club más ganador de la historia del fútbol colombiano.

