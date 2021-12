Hernán Torres: “Tuvimos un año muy bueno, pero faltaron cinco centavos pa’l peso”

Hernán Torres en el partido de la final contra Deportivo Cali. Foto: Dimayor

Hernán Torres, director técnico del Deportes Tolima, dio sus primeras impresiones tras perder la final de la Liga BetPlay contra Deportivo Cali por un global de 3-2.

Vea más deportes en El Espectador

“Creo que hicimos un buen primer tiempo, manejamos el juego, e hicimos el gol. En el segundo tiempo ellos entraron con el ímpetu con el que sabíamos que podrían aparecer, pusieron muchos hombres dentro de nuestra zona”, dijo Hernán Torres.

Con respecto a las decisiones arbitrales, comentó, “El penalti me deja mucha duda porque le pega primero en el pecho a mi jugador y luego le pega en la mano. No sé, lastimosamente este señor siempre que nos pita una final, la perdemos, pero bueno. así es el fútbol”.

Puede leer: Rafael Dudamel: volver a Cali para ser campeón

“Tuvimos un año muy bueno pero nos faltaron cinco centavos pa’l peso. Teníamos que haber quedado campeones y no lo conseguimos”, concluyó el estratega tolimense.

La desazón frente a la pérdida de un título en casa también fue protagonista, “De buena manera hoy inclusive el equipo tuvo un gran primer tiempo, pero no, perdimos... Y perdimos lo que queríamos más, el título anhelado, el sueño anhelado y la estrella anhelada”.

Puede interesarle: ¡Deportivo Cali es el campeón: venció al Tolima y conquistó su décima estrella!

“Esto es fútbol, hay un dolor inmenso en el corazón, y yo sobre todo como tolimense me voy muy triste de ver todo el estadio lleno y no darle esa alegría a nuestra gente para que se fuera feliz, eso me tiene golpeado el alma”, dijo Hernán Torres al finalizar la noche.