Rafael Dudamel: volver a Cali para ser campeón

El sueño de muchos. El sentido de pertenencia y la convicción de honrar el lugar al que el corazón pertenece. Eso es Rafael Dudamel, que fue campeón como jugador con Cali en 1998 y ahora lo es como director técnico en este 2021.

Llegó a enderezar el camino del club. Alfredo Arias, que salió del Cali a mitad del semestre por los malos resultados, fue el que dejó la base y eso no hay que borrarlo de la historia de la décima estrella del conjunto azucarero. Sin embargo, de la mano de Rafael Dudamel, el conjunto vallecaucano encontró armonía e inspiración para salir de la mala racha y terminar siendo campeón.

Dudamel anhelaba volver al equipo con el que fue campeón en 1998. Siempre lo siguió y así lo contó para El Espectador hace unas semanas: “Mi llegada al Cali se dio un momento en el que no lo esperaba. Lo anhelaba, pero no imaginaba que se pudiera dar. Tenía planes personales, más familiares que laborales, pero los tiempos del fútbol no son los tiempos de uno. Sabía que en algún momento se iba a presentar esta opción de hacer mi sueño realidad y poder dirigir a este club en el que viví varios años como futbolista profesional. Lastimosamente mi llegada se dio por la salida de un colega. Siempre seguí al equipo en cada torneo, al fútbol colombiano en general lo observaba muchísimo. Sabía la exigente tarea que tenía de revertir los resultados y llevar a la institución a los cuadrangulares”.

Al fútbol colombiano lo conoce de cerca desde hace años. No solo fue su paso como jugador por Huila, Santa Fe, Cali, Millonarios y América, sino que además es comentarista en el Gol Caracol en los partidos del combinado nacional. Por profesión y también por gusto es que Dudamel no se ha alejado del estilo técnico y táctico que se ve en nuestro país.

Su último paso por el fútbol colombiano había sido como jugador en 2008 de América. Luego retornó a su país, donde estuvo cerca de 12 años. En 2010 se retiró y al poco tiempo empezó su carrera como director técnico. Comenzó en Estudiantes de Mérida en 2011; en 2013 pasó a entrenar la selección sub-17 de Venezuela. Ese mismo año asumió el banquillo de Deportivo Lara, equipo donde estuvo hasta 2015 cuando volvió al combinado nacional, pero en aquella vez para dirigir la categoría sub-20 y quedarse allí hasta 2019, cuando fue escogido para ser el estratega de la selección de mayores.

Sobre su paso como técnico de Venezuela, Dudamel le contó a El Espectador que: “Fue un ciclo muy bonito, de muchísimas anécdotas y buenas experiencias. Todo lo que viví fue bueno. En lo deportivo, lo disfruté al máximo”.

En 2020 tuvo su primera experiencia como técnico de un club a nivel internacional, pues fue entrenador de Atlético Mineiro, institución donde duró poco, pues ese mismo año pasó a Universidad de Chile, donde no logró mayores resultados y así se dio su llegada al Deportivo Cali.

Sobre su trato con los jugadores que lograron salir campeones, Dudamel dijo que: “los trato a ellos como me gustó que me trataran a mí: con respeto, con armonía, con afecto y transparencia. Jugando o no jugando, teniendo buenos o malos partidos, al futbolista le gusta que lo traten con la verdad. Cuando te ganas el respeto y la confianza de ellos, entienden que estamos en el mismo equipo. La comunicación tiene que ser así. Menosse, de Amores, Teo, Preciado y Ángelo han sido estandartes de este plantel. Andrade y Juan Camilo han sido deportistas que con su jerarquía y liderazgo han sostenido al equipo, entendiendo que uno busca siempre elevar el nivel de cada uno, generar un plantel competitivo línea por línea”.

Un técnico que reconoce que para dirigir con inteligencia hay que saber ser una esponja, un “ladrón de ideas”, pues constantemente hay que alimentarse de conceptos y estrategias para renovar el juego, para disfrutar del proceso de aprendizaje y también de crecimiento. Con humildad a la hora de reconocer las virtudes de los rivales, pero también con la osadía de hablar cuando ve una injusticia y enfrentar al mundo del fútbol, Rafael Dudamel supo hacer historia este semestre, pues dio de qué hablar dentro y fuera de la cancha.

Un equipo que jugó bien con el paso de los partidos, que encontró en el entrenador venezolano el sentido de pertenencia que quizás faltaba antes. Un Deportivo Cali que obtuvo revancha tras la final que perdieron con Tolima en 2003 y que ahora celebra su décima estrella. Un Cali que repatrió a un ídolo de antaño para repetir la gloria. Desandar caminos y reencontrarse para hacer de la utopía una realidad. Rafael Dudamel volvió al cuadro azucarero para ser campeón.