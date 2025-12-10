James Rodríguez vuelve a casa: Envigado celebrará el Día del Fútbol Envigadeño

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, mediocampistas de la selección de Colombia. Foto: Getty Images

Envigado volverá a vestirse de fiesta el próximo viernes 19 de diciembre en el Estadio Polideportivo Sur. La ciudad reconocerá, una vez más, a sus ídolos futboleros con la segunda edición del Día del Fútbol Envigadeño, un evento que reunirá a figuras históricas formadas en la cantera del equipo de la ciudad y a grandes talentos del fútbol colombiano.

La cita será una oportunidad para que la afición vea nuevamente en acción a jugadores que comenzaron su carrera en este escenario. Tras la celebración del 2024, donde participaron nombres como Juan Fernando Quintero, Giovanni Moreno, Néider Morantes o Matheus Uribe, este año la lista de invitados promete aún más.

Entre las estrellas que saltarán a la cancha estarán James Rodríguez, Freddy Guarín, Juan Fernando Quintero y John Córdoba. Ellos, estarán acompañados por otros jugadores que vistieron los colores verde y naranja de Envigado FC, como Carlos Terán, Frank Fabra, Duván Vergara, Andrés Tello y Daniel Londoño.

Este equipo se enfrentará a una poderosa Selección Antioquia, que contará con figuras como David Ospina, Edwin Cardona, Yairo Moreno, Santiago Arias, Marlos Moreno, Alfredo Morelos, entre otros.

El partido también contará con la presencia de reconocidos técnicos y símbolos del fútbol antioqueño, como Francisco Maturana, René Higuita, Rubén Darío Bedoya, Juan Carlos Álvarez, Juan Carlos Sánchez y Andrés Orozco, quienes dirigirán a los equipos.

Por último, el evento servirá para homenajear a seis jugadores que hacen parte del actual proceso de la selección de Colombia rumbo al Mundial de 2026, quienes serán invitados especiales como reconocimiento a su aporte al balompié nacional.

La boletería del evento, organizado por la Alcaldía de Envigado y el INDER Envigado, ya está disponible con precios que oscilan entre $20.000 y $35.000, según la localidad.

