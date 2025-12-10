Frank Fabra se despidió de Boca entre lágrimas, ¿llegará a un equipo del fútbol colombiano?

Frank Fabra le dijo adiós al club argentino luego de casi una década. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El ciclo de Frank Fabra en Boca Juniors llegó a su fin luego de casi diez años en la institución. El lateral colombiano tuvo este martes 9 de diciembre su último día en el predio de Ezeiza y se despidió entre lágrimas, saludando uno a uno a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los trabajadores del club.

Fabra, de 34 años, deja Boca tras el vencimiento de su contrato el próximo 31 de diciembre. El club decidió no renovarlo como parte del proceso de recambio que inició tras la eliminación en semifinales del Torneo Clausura. En su cuenta de Instagram, el jugador publicó una imagen del predio acompañada de un corazón roto y un emoji llorando.

Además, en varios videos captados por periodistas y fanáticos, se observa al jugador con los ojos llenos de lágrimas y la cabeza baja mientras sale del predio de Ezeiza, marcando así el final de su ciclo en el club argentino, al que llegó en 2016 proveniente de Independiente Medellín.

Frank Fabra y su paso por Boca Juniors

A pesar de haber conquistado ocho títulos y disputar 244 partidos, su historia en Boca quedó marcada por momentos de tensión. La expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense selló un quiebre con la afición, que lo recibió en la bombonera con silbidos y abucheos.

Desde entonces, perdió protagonismo, especialmente con la llegada de Lautaro Blanco, y en 2025 apenas disputó cuatro partidos oficiales.

Además, su etapa también tuvo otros episodios que desgastaron la relación con los hinchas, como la expulsión en la semifinal de Libertadores 2020 contra Santos.

Sin embargo, Fabra deja números que lo ubican como uno de los jugadores más laureados del club en los últimos años: 244 partidos, 14 goles, 32 asistencias y ocho títulos, lo que lo consolida como el segundo colombiano con más trofeos en la historia de Boca.

Los títulos de Frank Fabra con Boca

Superliga 2016/17

Superliga 2017/18

Superliga 2019/20

Copa Diego Maradona 2020

Copa Argentina 2021

Copa de la Liga Profesional 2022

Campeonato (liga argentina) 2022

Supercopa Argentina 2023

¿Llegará Frank Fabra a un equipo del fútbol colombiano?

Tras su salida de Boca Juniors, el colombiano —que ya pasó por Envigado, Deportivo Cali e Independiente Medellín— escucha ofertas y podría continuar su carrera en el fútbol colombiano, donde varios clubes importantes siguen de cerca su situación contractual.

Aunque fue vinculado desde hace meses con Deportivo Cali, el propio jugador ratificó que está “abierto a cualquier propuesta”. Hace unos meses, en diálogo con un medio colombiano, Fabra reveló que uno de los clubes que más le atrae es Millonarios, motivado por un lazo familiar. “Mi papá era hincha de Millonarios y está en el cielo; ¿por qué no darle una alegría?”, expresó.

Por otra parte, también reconoció que mantiene una relación cercana con Atlético Nacional, impulsada por la amistad que tiene con Edwin Cardona y Jorman Campuzano, actuales jugadores del club antioqueño.

