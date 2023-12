Javier Hernández Bonnet: iba a sacar visa y apareció como exintegrante de las Farc

El periodista deportivo Javier Hernández Bonnet vivió una difícil situación a la hora de sacar su visa americana. Foto: Óscar Pérez

El proceso de adquirir la visa americana puede ser arduo, complejo y un dolor de cabeza para aquellos que deseen entrar a Estados Unidos, ya sea con el objetivo de ir como turista o para instalarse con su familia y conseguir mejores oportunidades de trabajo. Justamente ese fue el caso del periodista deportivo de Caracol Javier Hernández Bonnet, quien no solo vivió este proceso de manera exhaustiva, también pasó un momento sumamente tenso debido a un malentendido.

Javier Hernández Bonnet: problema para sacar la visa americana

En Blu Radio, durante una conversación sobre la última convocatoria de la selección de Colombia que jugará contra Venezuela y México en Estados Unidos, al periodista se le ocurrió contar una historia que le ocurrió cuando iba a realizar el proceso para sacar la visa americana. Según el relato, Hernández Bonnet estaba tramitando un tipo de visa específica para realizar cubrimientos periodísticos, algo que no se puede hacer con la visa B1 o B2, es decir, de turista.

“Me pasó la más insólita de todas, es más, toda la mañana he estado haciendo trámites. Aparecí como integrante de las Farc, ¿Cómo le parece? Yo no sé si es un homónimo”, contó Javier Hernández Bonnet en Blog Deportivo. Es por esta razón que tuvo que solicitarle al alto comisionado de la paz, Otty Patiño, que enviara una carta para aclarar en la embajada de Estados Unidos que él, efectivamente, nunca estuvo en este grupo armado:

“El tema de visas cómo es de complejo. Me tocó escribir una carta para que la oficina del comisionado de Paz, le entregue a la embajada, vamos a ver si leen el correo, porque esto ya no depende de uno. Yo viajaba mañana para el sorteo, cuando me dicen: ‘Usted es fariano’”, finalizó entre risas

El director de Gol Caracol hizo énfasis en que, a pesar de que su nombre pueda ser “medianamente conocido”, esto no es garantía para que el proceso de visas sea mucho menos arduo.