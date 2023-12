Gerard Piqué tuvo que ir de urgencias al hospital tras caída en un partido

Gerard Piqué hizo parte de uno de los equipos en el partido Ibaefenico, para recaudar fondos para causas sociales. Foto: @ManuCoto7

El exfutbolista español Gerard Piqué se robó los focos en el ‘Ibanéfico’, el partido benéfico que organizó el streamer Ibai Llanos y que congregó a cuatro millones de espectadores en Twitch. El que fuera central del Barcelona volvió a vestirse de jugador en dicha iniciativa solidaria que recolectó 280.000 euros.

Le recomendamos: Golden Boy 2023: ¿Quiénes son los 10 mejores futbolistas jóvenes del mundo?

Piqué protagonizó uno de los momentos más recordados de la velada en una jugada en la que, por culpa de una caída involuntaria, los asistentes al partido pidieron el VAR con ironía. El exfutbolista, campeón del Mundial 2010, se rio de la situación y se tomó las burlas con buena actitud.

Al que le ha caido muy bien el retiro es a Gerard Pique, lo veo muy bien😂 pic.twitter.com/BBiEKYPR7E — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) December 2, 2023

Después del particular suceso, Ibai comentó en tono de broma que el exfutbolista le escribió “estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar”. El streamer aprovechó lo sucedido para molestar a su amigo y socio fundador de la Kings League.

La Kings League, el nuevo proyecto de Piqué

En diciembre de 2022 se anunció la creación de una nueva liga de fútbol en España que tendría sus propias reglas, algunas recomendadas por los seguidores, y que entraría a innovar este deporte. La primera edición tuvo gran acogida y se ha expandido a América Latina.

Más sobre Más Deportes La tercera es la vencida para Scheffler: es campeón en el Hero World Challenger Tiger Woods firmó una tarjeta de par en el último día del torneo de golf de Bahamas y terminó antepenúltimo ante el aplauso de los aficionados en el campo de Albany. La tercera es la vencida para Scheffler: es campeón en el Hero World Challenger Fedeautos presentó equipo colombiano que competirá en México Colombia a Motor está compuesto por Juan Felipe Pedraza, Lucas Medina, Niko Fondrini y Marco Andrés Vargas. Representarán al país en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Fedeautos presentó equipo colombiano que competirá en México

La liga consta por el momento de 12 equipos, la mayoría de ellos creados por personalidades del internet y exfutbolistas. Su primera temporada tuvo tanto éxito que la semifinal y final se jugaron se jugarán en el Camp Nou, el estadio del F.C. Barcelona.

Entre los equipos más mediáticos de la Kings League está Porcinos F.C., dirigido por Ibai, y que ha tenido entre sus filas a jugadores de talla mundial como Ronaldinho. También hay exfutbolistas que crearon sus propios cuadros, como Sergio Kun Agüero e Iker Casillas.

Además: Colombia cayó en los penaltis con Uruguay en el Mundial de Fútbol de Salón

La competición se expandió a América Latina y entre los jugadores que tendrán su propio equipo está el “10″ de la selección Colombia, James Rodríguez. El mediocampista del Sao Paulo de Brasil es el presidente del equipo Atlético Parceros FC, junto al streamer antioqueño, Pelicanger.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador