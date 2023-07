Jorge Luis Pinto lanzó críticas contra directivos del Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto fue entrenador de Deportivo Cali hasta el pasado sábado, cuando renunció. Foto: Dimayor

Han sido semanas de mucho movimiento y muchas polémicas en el fútbol colombiano. Esta vez las noticias llegan desde el Deportivo Cali, que días atrás se había quedado sin técnico tras la salida de Jorge Luis Pinto, que el pasado sábado confirmó en sus redes sociales que renunciaba a su cargo.

#ZonaLibreDeHumo 🚨 En un audio que hemos sido autorizados para publicar el profe @JorgeLPintoA señalo de "gente terrible" y "trafugas complejos" a algunos directivos de @AsoDeporCali. pic.twitter.com/at4i1BhS1n — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) July 12, 2023

Dicha decisión fue el resultado de la llegada de Luis ‘Chino’ Sandoval, que dejó de ser jugador de Junior el semestre pasado por problemas de indisciplina, al conjunto azucarero. Al estratega santandereano no se le comentó sobre la operación, lo cual le molestó.

Más deportes: Edwin Cardona llegó a Cali para ser nuevo jugador del América

En las últimas horas se conoció un audio en los que se escucha al exentrenador del Cali criticando a la junta directiva del Deportivo Cali. El santandereano remarcó su buena relación con el presidente azucarero Luis Fernando Mena, pero le preocupan las personas que lo rodean.

“La vida es de principios y valores, en los últimos años de mi vida no perderé los valores que he defendido a muerte toda mi vida, me voy, no hay nada más qué hablar, me duele por el presidente Mena porque está en medio de una gente terrible”, se escucha en el audio de Pinto.

Le puede interesar: Independiente Medellín cayó y complicó su participación en la Copa Sudamericana

Sobre el dirigente azucarero, el experimentado estratega lanzó elogios pues dijo que era un “gran hombre, un señor”, pero mostró su inquietud respecto a las personas que lo acompañan, aunque sin especificar a quienes se refería. “[Mena] va a quedar muy solo, está en medio de unos tráfugas completos”.

En su paso por Deportivo Cali, Pinto dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 11, empató 12 y perdió ocho, marcando 42 tantos y recibiendo 36 y dejando un rendimiento del 48.4 %.

Agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me dio de vivir otra linda experiencia profesional, quiero informarle a la opinión pública la decisión que he tomado respecto a mi situación en el Deportivo Cali. pic.twitter.com/LZQPBWSzE4 — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) July 8, 2023

En el cuadro vallecaucano quedó a cargo de la dirección técnica, de manera interina, Sergio Herrera, quien fuera asistente del profe Pinto en los últimos meses. Sus dirigidos arrancan un nuevo semestre el próximo lunes, cuando visiten al Deportivo Pereira por la primera fecha de la Liga BetPlay.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador