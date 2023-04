Jorge Luis Pinto le hizo una petición entre lágrimas a la hinchada de Cali

Jorge Luis Pinto, entrenador de Deportivo Cali. Foto: Dimayor

Deportivo Cali no vive un buen presente. El equipo azucarero es último en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con ocho puntos tras cinco empates, cinco derrotas y tan solo una victoria.

Además, en la tabla de descenso, se registra en la casilla 117 con 104 puntos y un promedio de 1.17, por lo que necesita empezar a sumar buenos resultados si quiere alejarse de la segunda división del fútbol colombiano.

Ante estos resultados, los hinchas han manifestado su preocupación por la situación del club y han expresado su molestia con los jugadores y el plantel de Deportivo Cali en las instalaciones del club.

Por esta razón, el entrenador Jorge Luis Pinto, entre lágrimas, envío en la mañana de este martes un mensaje a las barras de los azucareros.

¿Será que los hinchas @AsoDeporCali pedirán la salida de Jorge Luis Pinto si no gana, después de esto? pic.twitter.com/flt8atLHeo — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 4, 2023

“Nunca he estado en este fondo. Quiero hacerles un llamado sincero y cariñoso a todas las barras: qué sepan que los jugadores y el cuerpo técnico somos honrados. Yo quiero decirle a las barras que lo que ellos sienten, lo sentimos nosotros. Como ellos sienten venirse de Bogotá o de Neiva, nosotros también sentimos el venirnos así, destrozados; después de mal o bien haber corrido y metido, porque no hay un solo jugador que no meta y no corra, o si no ya lo habría sacado yo”, dijo Pinto.

Deportivo Cali tendrá que enfrentar en su estadio a Jaguares por la tercera fase de la Copa Colombia este miércoles 5 de abril a las 7:00 p. m. Luego, este sábado y también de local, se medirá a Equidad por la jornada 12 de la Liga BetPlay.

