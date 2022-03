Jugadoras de Bucaramanga denuncian racismo por parte de una integrante del América

Thalia Araújo y Angie Mina (izquierda), Ingrid Vidal (derecha). Fotos de: Dimayor y Atlético Bucaramanga. Foto: Dimayor,

Las jugadoras de Atlético Bucaramanga, por medio de las redes sociales del equipo, denunciaron comentarios racistas recibidos por parte de Ingrid Vidal. “Hoy alzamos nuestras voces en contra de la discriminación y racismo vividos en el juego contra América de Cali por parte de la jugadora Ingrid Vidal, la pelota no se mancha y estamos orgullosas de nuestras raíces”.

Angie Mina es la arquera del conjunto Leopardo y da un contexto de la situación que desencadenó la denuncia. “Estamos en un tiro esquina y Thalia está a mi mano derecha marcando a Ingrid, existe el forcejeo normal de un juego, en ese momento le digo a la jueza que tenga cuidado con ella a lo que la respuesta de Vidal fue: ‘No tienen nada y tras del hecho negras’. Ella siguió diciéndole así a Thalía, hasta que ella respondió: ‘Sí, y muy orgullosa de mi color’”.

“Yo estoy muy dolida y estaba llorando, tanto así que Catalina Usme se me acercó y me dijo: ‘yo no lo escuché pero donde lo hubiera hecho, yo soy la primera que la hago sacar porque yo no comparto eso’”, agregó la jugadora.

Por su parte Thalia Araujo, la jugadora sobre quién sigue recayendo la acción comentó que “fue una jugada de tiro de esquina, ella estaba muy metida en nuestro arco y mi deber es marcarla e intentar alejarla, en medio de esto me dice negra y yo le respondo que estoy orgullosa de mi color. Después nos dijo que no éramos nada y tras del hecho negras. Angie le comenta la situación a la central y Vidal lo negó todo”.

La oficina de prensa de Atlético Bucaramanga, en dialogo con El Espectador, confirmó que “vamos a hacer un reporte y una queja ante Dimayor para investigar el hecho, dependiendo a la contestación procederemos a emitir un comunicado oficial”.

Asimismo El Espectador intentó comunicarse con la jugadora Ingrid Vidal y no obtuvo respuesta, por su parte la jefatura de prensa de América de Cali emitió un comunicado sobre el hecho. “Se están llevando las investigaciones internas pertinentes para esclarecer los hechos y, de ser el caso, imponer las sanciones disciplinarias”.

📄 Comunicado oficial | Investigación de los hechos acontecidos en el partido vs. Bucaramanga. pic.twitter.com/teGCr3YNiQ — América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) March 17, 2022

Por ahora Atlético Bucaramanga visitará a Equidad en el Metropolitano de Techo para disputar la fecha 7 de la Liga Femenina, mientras que América de Cali jugará de local contra Orsomarso.