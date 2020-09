El uruguayo llegó al club rojiblanco en 1973 como jugador y cuatro más tarde fue partícipe de la primera estrella. Asegura que no volverá al equipo del cual se fue recientemente como su entrenador más ganador de la historia.

En 1973, en el hotel Tequendama de Bogotá se citaron Fuad Char, propietario del Júnior de Barranquilla, y el mediocampista Julio Avelino Comesaña. El jugador había festejado recientemente el título de 1972 con el Millonarios del legendario Gabriel Ochoa Uribe. “Llegamos a un acuerdo para venir por seis meses porque expliqué que yo venía de una hepatitis y que no estaba del todo recuperado. De todas formas, Fuad insistió en que viniera”, relató Comesaña en el programa Cuénteme su historia.

El nacido en Montevideo, capital de Uruguay, no obtuvo un buen rendimiento en su primer año como futbolista del Júnior y se fue al Danubio de su país. Regresó a Barranquilla en 1975 y la historia esta vez fue exitosa. Hizo parte del equipo que le dio al club rojiblanco su primera estrella. Un plantel formado por el argentino José Varacka, quien se tuvo que ir en medio de la campaña. Su compatriota Juan Ramón Verón asumió como técnico-jugador y fue campeón.

“Con Julio sigo manteniendo una buena amistad. Tenemos buena relación”, le comentó La Bruja a El Espectador. Comesaña, en referencia a ese equipo, contestó: “Nos encontramos con José Varacka, que partió la historia del Júnior en dos abruptamente, que fue muy resistido, pero al final José tenía razón y logró mostrar resultados. Tuve compañeros extraordinarios, como La bruja Verón y Alfredo Arango, que tenían esa pincelada de calidad que desequilibran y ganan los partidos”.

El uruguayo –hoy en día también posee la nacionalidad colombiana- terminó en 1981 su era de futbolista en el Deportivo Independiente Medellín, club en el que comenzó la de entrenador un año después. En 1987 llegó al Deportivo Cali y conoció a uno de los mejores hombres que dirigió: Carlos Alberto El Pibe Valderrama, uno de los más prodigiosos en la historia del fútbol profesional colombiano.

En 1993, El Pibe puso sus pases, su brillantez conceptual y su manera de entender del juego, a favor del Júnior. Comesaña puso su sabiduría táctica, su gusto por los que de forma más destacada tratan la sagrada pelota y sus enseñanzas a los futbolistas jóvenes. Y el Tiburón fue campeón, entre otros, con Víctor Danilo Pacheco, Oswaldo Mackenzie y el goleador Iván René Valenciano, que reconoció después que el estratega uruguayo fue el que le enseñó a realizar diagonales cortas para tener el arco de frente y aprovechar la potencia de sus remates.

Entre idas y venidas, Comesaña completó nueve ciclos como técnico de su amado Júnior, al que, asegura, no retornará tras la reciente renuncia que presentó. “Nunca más. Uno no puede desgastar al club y a la afición. Necesito otros retos, otra cosa que me sacuda”, le manifestó a Caracol Radio el DT más ganador en la historia del club del Atlántico. Conquistó la liga colombiana en 1993, 2018-II y 2019-I. Se consagró en la Copa Colombia 2017 y en la Superliga en la que venció hace poco al América.

Comesaña admite que lo único que le quedó pendiente fue un título internacional. Estuvo cerca en 2018, cuando perdió la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Paranaense de Brasil y por penales. El colombo-uruguayo se va como uno de los máximos ídolos de uno de las instituciones deportivas más importantes del país. Deja un legado eterno en el Júnior Barranquilla y buscará nuevos retos, porque no descarta seguir dirigiendo. Eso sí, en proyectos cortos.