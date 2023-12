Apareció el hincha del Junior viral por “celébralo curramba” y así recordó el día

La celebración ocurrió en medio una noticia falsa que daba como campeón de la Liga de 2014 al Junior de Barranquilla. Foto: Redes sociales

El 21 de mayo de 2014 el Atlético Nacional se consagró campeón de la entonces Liga Postobón tras vencer en los penales al club rojiblanco. Sin embargo, cinco días después de la final, se propagó un rumor en redes sociales que aseguraba que el Junior de Barranquilla obtendría su octava estrella, luego de que supuestamente el equipo saliera favorecido en una demanda contra Nacional por presuntas irregularidades durante el último encuentro.

A través de Twitter circuló la noticia falsa de que “la Dimayor acaba de darle el título a Junior debido a que Nacional hizo cuatro cambios, la premiación será a las 6:00″. Esto hizo tanto eco que los aficionados salieron a las calles a celebrar lo que terminaría siendo una estrella fugaz.

Varios videos y fotografías quedaron de ese momento, en que las caravanas recorrieron la calle 84 y la Avenida Murillo hasta llegar al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para festejar. Sin embargo, luego varios hinchas negaron que estaban celebrando la falsa estrella y aseguraron que estaban festejándole el cumpleaños 57 al Cacique de La Junta, Diomedes Díaz.

Entre los registros hay una imagen de dos hombres en una moto. A uno de ellos, que lleva un sombrero de arlequín y la camiseta del Junior, se le ve celebrar eufóricamente la supuesta victoria de los tiburones. Esta foto se convirtió en un meme, al que se ha acompañado con la frase “celébralo curramba”, que ha servido para recordar este momento y celebrar los triunfos posteriores del cuadro barranquillero.

¿Quién es el hombre de la foto?

Luego de nueve años de este insólito suceso y a propósito de la décima estrella de Junior el pasado 13 de diciembre de 2023, Daniela Palma, una joven barranquillera, buscó al hombre de la foto, a quien se le ve celebrar con sus brazos levantados.

Se trata de Richard García Charris, un hombre bque en ese momento trabajaba en Sincelejo y había regresado a su ciudad para vivir la final del campeonato. Recuerda que de un momento a otro empezó a tomar fuerza el rumor y decidió salir a celebrar, como lo hicieron buena parte de hinchas.

“Empezaron a mandar unos comunicados de la página de la Dimayor y todo mundo creyó que sí era algo oficial. Yo salí a la vía principal, que es la Murillo y un muchacho, lo vi desocupado y me monté con él”, dijo García, quien reveló que no conocía al hombre que manejaba la moto, a diferencia de como muchos creían.

“No somos amigos, ni conocidos; supe de él ya después de un largo tiempo. Yo lo vi desocupado y me monté en la moto y empecé a celebrar y le doy muchos méritos al que tomó la foto en ese tiempo, porque no ha aparecido”.

Adivinen con quien me senté a conversar ayer… pic.twitter.com/Feuyyfq9tN — Daniela Palma (@danielapalma_p) December 18, 2023

Este barranquillero rememora que al darse cuenta de que era una noticia falsa, el ambiente de fiesta se disipó. “Empezaron a salir comunicados en noticias de última hora que eso no había sido así, que le habían hackeado la cuenta a la Dimayor, decían. Todo mundo se fue a dormir triste, después de una celebración de una estrella fugaz, como siempre le han dicho”.

Meme “celébralo curramba”

Richard García dice que nunca pensó que esa foto tomaría la relevancia que tiene y se convertiría en un meme, pero afirma que le causa gracia. “Nunca, en todos estos ocho años, le he puesto tanta atención. Mis amistades que saben se burlan de mí, ´maman gallo´, pero yo lo dejó hasta ahí”, expresó.

Tras la reciente victoria del Junior, se viralizó una foto en la que se ve a otros hombres hacer la misma foto, que recreó un momento que volvió a famosos a dos hombres que habían sido desconocidos hasta ahora.

García contó que el hombre que manejaba la moto, identificado como Alexis Montero, falleció en 2021 a causa de Covid-19. Asimismo, relató que en esta ocasión celebró la décima estrella de su equipo en otra ciudad y de manera más “tranquila”.