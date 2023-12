Final Liga BetPlay: ¿cómo le ha ido a Junior definiendo el título como visitante?

Junior de Barranquilla, finalista de la Liga BetPlay 2023-ll. Foto: @juniorclubsa

Junior de Barranquilla tiene nueve estrellas conseguidas a lo largo de su historia, es decir, que ha perdido el 52% de las finales disputadas. Y dentro de esa estadística bizarra y entendible, está una aún más mediocre y raquítica.

Junior ha resuelto diez veces la Liga como visitante, y en esas ocasiones jamás ha ganado el partido, su porcentaje de victorias ha sido de 0%, aunque es importante aclarar que en cuatro de esas ocasiones terminó ganando el trofeo, ya fuera porque la ventaja conseguida en el partido de ida, como local, le valió para imponerse en el resultado global o porque le sirvió para alcanzar la tanda de penaltis, donde terminó imponiéndose en tres ocasiones.

La primera vez que el equipo Tiburón tuvo que disputar el torneo fuera de casa fue en el torneo de apertura en 2003, frente a Once Caldas. En esa ocasión el equipo era dirigido por Dusan Draskovic y se clasificó a los cuadrangulares con 27 puntos, ocupando la sexta plaza.

A partir de ahí su desempeño fue radicalmente equilibrado, ganó cuatro partidos y perdió dos, mientras que Once Caldas, su rival, llegó a la final tras ganar cuatro partidos y empatar dos. Invictos, confiados, y con el respaldo de los números detrás de ellos, los Albos llegaron al partido definitivo con las expectativas altas y con un único objetivo en mente, ganar la liga tras 53 años de sequía absoluta.

El partido de ida se jugó en Barranquilla, el 5 de junio, y ninguno de los dos equipos pudo marcar la diferencia, ambos teniendo un desempeño irreal en el área rival.

Luego, tres días después, en Manizales, Once Caldas ahogó el sueño de su rival con un gol al minuto 72 de Sergio Galván Rey, que recibió el balón dentro del área tras un rebote fortuito que lo dejó de cara al arco de Junior, desprotegido.

¿Quién será el campeón de la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2023? 🔥



Hoy, en el partido de vuelta, estaremos en el Atanasio Girardot para vivir el compromiso entre @DIM_Oficial 🔴🔵 y @JuniorClubSA 🦈



¡Estamos listos para celebrar junto al último campeón del año!… pic.twitter.com/eAjR6fIa5P — DIMAYOR (@Dimayor) December 13, 2023

El disparo pegó en el palo y la suerte o el destino decidieron que la pelota entrara, porque la zurda de Rey no midió las posibilidades, fueron la furia y el temple los que decidieron por él. Junior jugaba con 10 jugadores desde el minuto 20 tras la expulsión difusa de Martín Arzuaga, y en su primera ocasión, definiendo el torneo como visitante, tuvo que irse a casa con las manos vacías.

Luego de ese fracaso, Junior ganó la Liga en el 2004, 2010 y 2011, todas definidas en casa, hasta que, en el Torneo Finalización del 2018, tuvo que enfrentar a Independiente Medellín. En dicho año el Poderoso de la Montaña terminó clasificando a los cuadrangulares como quinto, mirando desde un escalón superior a Los Curramberos.

La situación era idílica, ambos equipos demostraron estar teniendo un nivel similar, y la hinchada de ambos se mantenía confiada y resiliente. La final estuvo cargada de emociones contradictorias, el primer partido se jugó en el Estadio Metropolitano y el Junior no dudó en destruir todas las ideas de posible victoria que tenía Medellín.

📸 Los D.Ts y Capitanes están listos para disputar el partido de VUELTA por la Final de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2023. 🤩



¿Quién se llevará el título de este segundo semestre? 🧐#HechosDePasión pic.twitter.com/dIbjhh86Co — DIMAYOR (@Dimayor) December 13, 2023

Lucho Diaz abrió el marcador al minuto 49 y a partir de allí llovieron un recital de goles, marcó James Amilkar Sánchez, Teófilo Gutiérrez y Marlon Piedrahíta, mientras que del lado de Independiente Medellín solo Germán Cano, actual campeón de la Copa libertadores con Fluminense, pudo descontar.

El miedo y la zozobra que permanecía en la mente del equipo tiburón tras la derrota en Manizales se veía ligeramente aplacada por la armoniosa ventaja conseguida, pero no le sirvió para ganar el partido en el Atanasio Girardot.

¡Concentración, fuerza y carácter! 🤩



Estas son las premisas del D.T. Alfredo Arias para el @DIM_Oficial 🔴🔵#HechosDePasión pic.twitter.com/bBExBicAyQ — DIMAYOR (@Dimayor) December 13, 2023

El DIM ganó el partido 3-1 y de no ser por el solitario y heroico tanto de Yony González se habría coronado campeón.

La última vez que los tiburones definieron el torneo como visitantes perdieron la Liga. En el Torneo Finalización del 2019, Junior enfrentó al América de Cali en un partido dramático y fácil de olvidar.

Corría el minuto 18 del primer tiempo, Junior no había podido sacar ventaja en el Metropolitano y el nerviosismo era general, el marcador asustaba, era frío y frágil. Michael Rangel entró al área y remató sin clemencia.

El balón se estrelló con despotismo en el larguero protegido por Mario Sebastián Viera, que se estiró lo máximo que pudo para tratar de bloquear el disparo, pero al caer el portero uruguayo, la pelota, caprichosa, se estrelló contra su espalda vencida, y terminó marcando gol en contra. La suerte, inapelable, se olvidaba de jugar a favor de Junior.

¡Desde el inicio se va a imponer la idea de juego! 🔥



El profe Arturo Reyes buscará que el @JuniorClubSA controle el compromiso 🤩#HechosDePasión 💥 pic.twitter.com/YWJxWNMcmx — DIMAYOR (@Dimayor) December 13, 2023

La Mechita se adelantó en el marcador en el partido definitivo, demostrando y desvelando la cruel realidad, Junior es incapaz de ganar como visitante en el partido final. Al minuto 34 fue Carlos Sierra el que ratificó el absurdo secreto. Junior perdió la final, jugando como visitante una vez más, y esta vez no era auxiliado por la ventaja obtenida en casa, inexistente.

De las cuatro ocasiones en las que se llevó el título definiendo la serie fuera de casa, tres fueron por la vía del penal, frente a Atlético Nacional en 2004, todo gracias a la ventaja de 3 goles conseguidos en Barranquilla, frente a Once Caldas, en 2011 tras el 3-2 logrado como local y contra Deportivo Pasto en 2019 tras conseguir aventajarse por la mínima en el Metropolitano.

🤩🎥| TÍTULO A LA ALTURA

Luego de ganar la ida 1-0 en nuestra casa, jugamos la final de vuelta en estadio El Campín de Bogotá donde caímos 1-0.

En la definición por penales nuestro capitán Sebastián Viera anotó de muy buena manera, cerrando la tanda para los nuestros con 5/5,… pic.twitter.com/0W9Q5kctCh — Junior FC (@JuniorClubSA) December 13, 2023

Y aunque los números y las estadísticas son seres no participativos, sí siembran un precedente, la ventaja sacada en el partido de ida no es lo suficientemente abultada para darle tranquilidad a los tiburones, y las 10 derrotas sufridas como visitantes en finales no es un buen augurio, Junior deberá jugar bien si desea ganar, o al menos hacerlo con corazón si desea forzar los penaltis, donde, francamente, ha tenido buenos resultados, por lo menos en la historia de la Liga.

