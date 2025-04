Jorge Bolaño murió y Junior celebró como en los 90: una coincidencia emotiva

Que el trencito haya reaparecido justo en la noche de su muerte no fue un homenaje planeado, pero terminó siéndolo. Foto: Junior

El fallecimiento de Jorge Bolaño y la victoria de Junior 1-0 contra Medellín en la Liga BetPlay nos dejó una imagen con mucha riqueza histórica y emotiva por detrás.

En los años 90, el Junior de Barranquilla era más que un equipo ganador: era espectáculo, talento y carácter. Con figuras como Iván Valenciano, Víctor Pacheco, Carlos Valderrama, Oswaldo Mackenzie y Jorge Bolaño, ese grupo dejó una huella imborrable en la historia del fútbol colombiano. Y también dejó una celebración icónica: el trencito.

Los jugadores se alineaban, uno tras otro, tomados de los tobillos, y recorrían la cancha celebrando. Era una muestra de alegría colectiva, una firma del Junior noventero.

Este domingo, 30 años después, esa celebración volvió. Junior 2025 vencía 1-0 al Medellín en el Metropolitano, cuando los jugadores formaron el trencito tras el gol. En ese preciso momento, fuera del estadio, empezaban a circular las primeras confirmaciones del fallecimiento de Jorge Bolaño, el exvolante samario que había sido parte de aquel Junior legendario.

La coincidencia fue escalofriante. Ninguno de los jugadores o miembros del cuerpo técnico conocía la noticia cuando entraron a la cancha. El gesto, espontáneo, parecía guiado por algo más. “Dios nos puso esa celebración”, dijo entre lágrimas José María Pazo en la zona mixta. Pazo, actual entrenador de arqueros del club, fue compañero de Bolaño en aquellos años dorados.

Que el trencito haya reaparecido justo en la noche de su muerte no fue un homenaje planeado, pero terminó siéndolo. Fue una despedida simbólica. Un gesto sin explicación lógica, pero con todo el sentido del mundo para quienes entienden lo que es el Junior.

Carlos Bacca, quien anotó el gol de la victoria ante el ‘poderoso’, también aprovechó el espacio para dedicarle unas palabras: "Un momento de tristeza por lo que pasó, un referente e ídolo del club (...) Solo mandarle fortaleza a la familia, que son los que pasan el dolor, los que lo conocimos y compartimos con él, nos toca un poco. A veces no queremos que sucedan estas cosas, pero Dios siempre tiene un propósito".

De igual forma, aseguró que la celebración del equipo durante la anotación, recordando al equipo de los 90, fue coincidencia: “Nosotros lo hicimos tres, faltaba el cuarto, (Jorge Bolaño) las cosas de la vida”.

César Farías, técnico del ‘tiburón’, estuvo en rueda de prensa y dejó un mensaje de condolencias para la familia: “Mi más sentido pésame para toda la familia de Bolaño, sus amigos, los más cercanos e hinchas del club”, afirmó.

Teófilo Gutiérrez también se despidió de Jorge Bolaño. El delantero compartió unas palabras en zona mixta y aseguró que la victoria fue agridulce por recibir la noticia sobre ‘Bolañito’:“Jorge le dio mucho a este club, dos títulos, un legado importante. Hay que recordarlo con alegría, yo por eso digo que la vida hay que disfrutarla y no pensar tanto en cosas que no sirven o no hacen bien”.

