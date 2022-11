Julio Comesaña: “Saldremos a jugar sabiendo que tenemos ventaja”

Julio Comesaña, técnico del Júnior de Barranquilla. Foto: Twitter: Junior de Barranquilla

Ya se palpita la final de la Copa BetPlay. Mañana, Millonarios y Júnior definirán al nuevo campeón de la Copa BetPlay. Julio Comesaña, técnico del cuadro barranquillero, dio sus impresiones de este partido en rueda de prensa. El entrenador hizo énfasis en saber cuidar la ventaja que tienen de un gol.

“Siempre es bueno ganar aunque ya haya ganado. Es bueno sentir que uno le da alegría a la gente, a mí me hace feliz hacer algo para la felicidad de otros. Esperamos una gran actuación para ganar la Copa. Siempre es mejor tener ventaja de un gol a no tener nada. No es definitivo, pero es una ventaja”, dijo Comesaña.

Júnior viene con un gol de ventaja tras el gol que anotó César Haydar en la ida, que se jugó a principios del mes pasado en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Desde ese entonces, Millonarios cayó en un bache que por poco lo deja por fuera de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, torneo en el que también se tendrán que enfrentar los azules y los tiburones.

“Millonarios es el equipo más colombiano de todos, por su manera de jugar, con tremenda campaña, el mejor de todos, después entró en un bache futbolístico, que pasa, a veces dura más o menos. (...) Pero sigue siendo un equipo de respeto”, afirmó el técnico del cuadro tiburón.

Sobre la propuesta de Júnior en El Campín para mañana, Comesaña aseguró que: “Los equipos pueden cambiar forma de jugar porque no estén algunos titulares, las características de los que juegan hacen de pronto que los equipos varíen. Si nos metemos es porque Millonarios nos mete. Tenemos que defendernos si pasa. El que se mete abajo de los palos o juega de contraataque también hace una propuesta”.

La final de la Copa BetPlay se jugará mañana desde las 8:00 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

