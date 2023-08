La polémica medida de Junior de Barranquilla: “Buscamos jugadores casados”

Homenaje a Sebastián Viera en el estadio Metropolitano de Barranquilla en su despedida del club, hace un par de semanas. Foto: Twitter

Tras perder en la definición por cobros desde el punto penalti frente al Cúcuta Deportivo en los octavos de final de la Copa BetPlay y decir adiós al técnico ‘Bolillo’ Gómez, Junior pasa por uno de sus momentos más difíciles generando expectativa en los seguidores del fútbol colombiano frente a lo que viene para las siguientes jornadas, teniendo en cuenta el mal rendimiento que ha presentado el equipo durante todo el año.

Esta semana, el gerente del Junior de Barranquilla en una entrevista con Blu Radio habló acerca de la actualidad del equipo y sobre los proyectos que tienen preparados a futuro para el club. Afirmó que muchos de los inconvenientes que tiene el equipo se deben a la ‘inmadurez de los jugadores’.

“A los jugadores les hablo casi 30 o 40 minutos de cómo es Junior, a dónde llegó y qué compromisos debe tener. Les digo que espero que en noviembre me hayan hecho caso y hay muchos que llegan en noviembre con la carta de no renovación y me dicen: ‘Ojalá te hubiera hecho caso’. Es por la inmadurez, por eso ahora estamos buscando que el jugador del Junior que llegue venga casado, aquí a un jugador soltero le cuesta mucho, entonces hay que mirar una cantidad de situaciones”, destacó el directivo.

“Si es soltero hay que mirar quién le cocina, dónde vive, cómo vive. Hay chicos que apenas inician y no tienen ni siquiera un aire acondicionado. En Barranquilla cómo descansa un chico si no tiene aire acondicionado, si no tiene un buen colchón. Hay una cantidad de cosas que parecieran nimiedades, pero que al final tienen un peso inmenso en el desempeño deportivo de un jugador”, agregó Báez.

📌“Estamos buscando que todo jugador que venga esté casado, al jugador soltero le cuesta mucho. ¿Quién le cocina?”: Héctor Fabio Báez Gerente de Junior de Barranquilla.



🙈🙃



📻: Blu Radio.



pic.twitter.com/eOFNbv0xeu — Salomé Fajardo. (@Salomefajardo) August 16, 2023

Tino Asprilla sobre la condición de Junior para traer jugadores

Faustino Asprilla también se refirió al comentario realizado por el gerente de Junior manifestando que es una medida muy “rara”. “Eso es rarísimo porque usted se puede casar y jugar mal, eso tienen es que mirar las condiciones del futbolista. Cuando llegó Hugo Castaño al Cúcuta, él nos llevó a vivir a todos los solteros en una casa, eso era un desastre, igual quedamos de últimos. Yo no le veo la gracia a eso”, expresó en conversación con Blog Deportivo, de Blu Radio.

Así mismo, el exfutbolista explicó que hoy en día los jugadores ‘deben cuidarse mucho más en sus vidas personales’. “Hoy en día deben entender que cambió todo, que el foco del futbolista no es el mismo de hace 30 años, que solo existían paparazzis y solo seguían a los famosos. Los malos podían hacer otras cosas y no los miraban. Ahora, ellos saben que hay cámaras, que todos tienen un celular en la mano, pero hay que entender que la vida de un futbolista es la misma que cualquier persona, es sólo saberla llevar. Saber cuándo puede salir y cuándo no”, concluyó.

