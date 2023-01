La suerte está echada: Juan Fernando Quintero, a un paso de ser jugador del Junior

Juan Fernando Quintero regresaría después de seis años al fútbol colombiano.

La novela de la temporada la escribieron los Char y Juan Fernando Quintero. Un guion de un partido de fútbol, con idas y vueltas. Varios periplos, y un final que parecía no ser feliz, terminará siéndolo para los hinchas del Júnior de Barranquilla.

Todo ha sido incertidumbre. Desde que estaba en River Plate se sabía que al final de la temporada pasada el club millonario tendría que renegociar con el colombiano su continuidad en el equipo. Se pensó que podría seguir, pero el mismo Quintero, que ha hecho de sus redes sociales un canal de información para los hinchas y los medios de comunicación, se despidió a finales de 2022 de la afición del River. De ahí en adelante todo era expectativa sobre el futuro del volante 10.

Se revolucionó todo cuando se dio el rumor de que sería jugador de Júnior. Quintero se reunió con los Char, los dueños del conjunto tiburón, en Barranquilla. Un hecho diciente que hizo pensar a muchos que todo estaba definido. Sin embargo, por esos mismos días llegó otro rumor, uno más grande: Flamengo, el campeón de América, al parecer también quería quedarse con los servicios de Juanfer. Una propuesta atractiva. A los ojos de muchos era incluso una imagen cargada de estética. Un equipo que revivió el jogo bonito y lo mezcló con los cambios de ritmo del fútbol europeo. Y un genio como Quintero, que le aportaría creatividad y belleza al juego del cuadro brasileño. No obstante, el panorama para el colombiano sería nebuloso, pues la competencia era amplia y no sería fácil desbancar a un De Arrascaeta que brilla con el Mengão.

👑 La silla está lista para el hijo del Rey. 🔟#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/zUiQuVXjH8 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 13, 2023

Entonces parecía que Quintero volvería a bailar vallenato, aunque los rumores del vecino no se iban del todo. El volante de 29 años también empezó a sonar en redes sociales y medios de comunicación para llegar al Internacional de Porto Alegre. En Barranquilla no se escapaba la ilusión y empezó a pesar más la terquedad que la resignación. Juanfer comenzó a compartir fotos del Pibe Valderrama y de Giovanni Hernández con la camiseta del Júnior. Y del jueves al viernes todo cambió. El jueves, el 10 escribió en su cuenta de Twitter: “Lo que es el tema de Júnior quería decirles que no se pudo hacer … y agradecerles a todas las personas de este hermoso club y, sobre todo, a su hinchada que sentí ese cariño y ese respeto todo el tiempo ¡Desearles lo mejor y muchos éxitos en lo que viene!”. Y así parecía poner punto final a la novela. Pero resultaron ser puntos suspensivos.

Al día siguiente, sobre el mediodía, Júnior emitió un comunicado en el que confirmó que había llegado a un acuerdo con Juan Fernando Quintero, y que a falta de los exámenes médicos sería nuevo jugador del cuadro barranquillero. Fuad Char escribió en sus cuenta de Twitter: “¡Así es el fútbol, ayer estábamos tristes, hoy estamos muy felices! Bienvenido a Júnior”, y luego fue Alejandro Char que dijo: “Estaba triste, hoy no estoy. Al Júnior tienes que matarlo. ¡Bienvenido @juanferquinte10!”. Y a esto respondió Quintero: “Sabes lo que hicimos para que esto fuera posible. Acá estamos, gracias a Dios”.

Sabes lo que hicimos para que esto fuera posible ❤️ acá estamos GRACIAS A DIOS !! https://t.co/JC11ueuu80 — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) January 13, 2023

Un gol de antología o una jugada de ajedrez. Lo cierto es que los Char lograron una vez más demostrar su compromiso con Júnior. Mito o realidad, pero lo cierto es que es otro episodio en el que sus dirigentes logran romper el mercado de pases en medio de un ambiente electoral, pues este año hay elecciones para alcaldes y gobernadores, y así como pudo ser casualidad que Giovanni Hernández llegara al Júnior al inicio de la primera alcaldía de Alex Char en 2011, pudo serlo también en 2018 cuando repatriaron a Teófilo Gutiérrez y Yimmi Chará.

¿Y cuánto le costaría a los Char este movimiento? En los últimos días se habló de que Juan Fernando Quintero ganaría 2.3 millones de euros, es decir, un poco más de 11 mil millones de pesos al año.

Con 29 años, seis títulos y un paso por ocho equipos (dos ciclos con River Plate), Juan Fernando Quintero vuelve después de seis años al fútbol colombiano. Empezó en Envigado en 2009, pasó por Nacional en 2012 y ganó una Copa Colombia, y en 2017 estuvo en Medellín. La del Júnior será la cuarta camiseta que vista el 10 en el país. Será el jugador más costoso en la historia del balompié nacional, y sin duda los ojos de los hinchas del fútbol estarán en los destellos de genialidad de su zurda.

