Los incendios que Junior tiene que apagar en el cierre del todos contra todos

Este sábado Junior recibe al Deportivo Pereira en el Metropolitano de Barranquilla. Foto: Junior FC

Al principio de la temporada la ilusión de ganar, gustar y golear recorrió a la hinchada del Junior de Barranquilla. Con el flamante fichaje de Juan Fernando Quintero, la intención era clara, el cuadro rojiblanco se quería meter otra vez en la pelea por el título luego de un par de temporadas irregulares.

Sin embargo, sumar de a tres fue una tarea complicada en el arranque de este 2023 para los barranquilleros. A esa crisis de resultados se sumó la eliminación del equipo en la fase previa de la Copa Sudamericana. Todo eso derivó en la salida del entrenador Arturo Reyes a mediados de marzo.

En paralelo, el equipo sufrió una baja sensible. Quintero chocó contra un futbolista de Envigado en la derrota que le costó el puesto a Reyes y desde entonces no ha vuelto a pisar el césped. Los tiempos de recuperación del ‘10′ se han prolongado más allá de lo previsto y el equipo no ha publicado todavía una fecha en concreto para su regreso.

Más deportes: Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe: “Harold Rivera da un paso al costado”

Otra de las falencias con las que ha tenido que lidiar el conjunto atlanticense es la falta de gol. Pese a haberse reforzado con varios nombres ofensivos como los campeones con Pereira Léider Berrío, Brayan León, o tener en sus filas nombres consagrados como Luis Cariaco González y el veterano Carlos Bacca, su aporte en el marcador no ha sido el esperado.

Junior ocupa la posición 15 en la tabla de goles anotados (15). No hay un delantero consolidado y mucho menos un goleador. Luis Sandoval, a quien el club le rescindió el contrato en los últimos días, era el jugador que más veces había logrado marcar (3).

Para devolverle la confianza al equipo, o al menos para conseguir resultados, llegó Hernán Darío Bolillo Gómez, y fue de menos a más con el paso de las jornadas. El nuevo estratega mostró una mejor versión, pero estuvo lejos de mostrar solidez.

Le puede interesar: Para alquilar balcón: la tabla y la previa de la fecha 19 de la Liga BetPlay

Aunque mostró una mejor versión respecto a Reyes y metió al equipo entre los ocho mejores, lejos estaba de ser un equipo regular. El mismo equipo que ha sido capaz de derrotar a Millonarios y Nacional, los líderes en la tabla, también se ha ido con las manos vacías frente a equipos ya eliminados como Cali y Once Caldas.

La derrota contra los de Manizales fue decepcionante, no solo porque se trataba de caer contra el último equipo de la tabla, sino por la forma en que se dio, pues fueron superiores en la posesión y desperdiciaron un lanzamiento desde el punto penalti.

Esta semana volvieron a sonar las alarmas de crisis, sobre todo cuando el Chino Sandoval fue apartado del grupo por un grave acto de indisciplina, así lo confirmó el club por medio de un comunicado. De igual manera, la institución barranquillera abrió un proceso disciplinario a Wálmer Pacheco, César Haydar, Ómar Albornoz y José Ortíz por presuntas conductas que podrían ser contrarias a las políticas y a los reglamentos del cuadro rojiblanco.

Lo invitamos a leer: “No me rindo ni en el hoyo 18″: María José Marín, promesa del golf

“Todas las líneas se van a ver afectadas. El ambiente tal vez no es bueno, todos sufrimos por lo que ha pasado, pero primero está la institución ante todo y eso primó”, aseguró el Bolillo. El hecho es que dentro de la nómina que iba a iniciar contra Pereira, no hay cuatro que van a estar y no hay nada más que hablar”.

Ante el asecho de Santa Fe y Medellín, ambos en medio de crisis deportivas y cambios en sus banquillos, Junior no puede arriesgar y está obligado a vencer a un casi eliminado conjunto matecaña.

Difícil presente para Junior, pues estos casos permean el ambiente y afectan un contexto en el que el cuadro tiburón necesita unidad y concentración para clasificar a los cuadrangulares semifinales, pues a falta de dos fechas para culminar el campeonato, el conjunto barranquillero es octavo con 24 puntos, y una derrota podría significar su eliminación.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador