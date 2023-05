Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe: “Harold Rivera da un paso al costado”

Harold Rivera duró menos de seis meses como técnico de Santa Fe. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Insostenible. Así señaló Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, la continuidad de Harold Rivera como técnico del equipo luego de la caída contra Nacional por 2-0 (goles de Andrés Felipe Román y autogol de Fabián Viáfara), en un juego aplazado de la fecha 13 de la Liga BetPlay.

Ya eran tres derrotas consecutivas las de Santa Fe: Universitario por Copa Sudamericana, y Millonarios y Nacional por Liga BetPlay. Los tres resultados derivaron no solo en agudizar la mala relación de la hinchada con Rivera, sino que complicó al cuadro cardenal en ambos torneos.

Por Copa Sudamericana, Santa Fe es tercero del grupo G con cuatro puntos, y por Liga BetPlay es noveno con 23. En ambos está afuera de la siguiente ronda por el momento. Y la salida de Rivera acentúa el mal momento que vive el equipo en términos de resultados.

Insultos en coro y la rabia de los hinchas en la derrota contra Nacional fueron determinantes para que Rivera diera un paso al costado esta noche y Eduardo Méndez saliera a hablar junto con Hugo Rodallega en la rueda de prensa.

“He venido a dar la cara aquí. Lastimosamente el fútbol es de resultados y con Harold no se dieron. Me reuní con él y me anunció que da un paso al costado”, dijo Méndez, quien señaló que los ánimos estuvieron caldeados en El Campín: “Hay que evitar problemas, como ustedes vieron, hay una tribuna enardecida en contra del técnico, directivos. Esto es el fútbol, esto se corta por el hilo más delgado y así le tocó al técnico”.

Con este anuncio, termina así el segundo ciclo de Harold Rivera como técnico de Santa Fe. Duró menos de seis meses en el cargo, pues llegó en diciembre de 2022.

Sobre el contexto que vive Santa Fe y lo que se viene en sus competiciones, el presidente cardenal comentó: “Hablamos con los jugadores como lo acabo de hacer en el camerino. Se seguirá trabajando. Ellos saben y creen que son capaces de sacar esto adelante. Los partidos hay que jugarlos y esperar que la suma nos de para llegar a los ocho y mientras tanto trabajaremos ahora en encontrar un técnico”.

Méndez concluyó: “Tengo citada a la junta directiva y miraremos la determinación a tomar. Se le ha dicho a los jugadores que cuentan con nuestro respaldo y seguramente el mundo del fútbol es así. Hay que tomar decisiones que uno no quisiera y confiamos y creemos que nuestros jugadores van a sacar esto adelante”.

Hugo Rodallega, quien también estuvo en la rueda de prensa, dijo que no esperaba vivir esta situación y asumió en nombre de sus compañeros la responsabilidad en los malos resultados que ha tenido Santa Fe este semestre.

Por Liga, Santa Fe jugará como local este domingo contra Huila, y cerrará la fase regular visitando a Once Caldas.

