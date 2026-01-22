“Necesito estar bien para poder ayudar al equipo”, Luis Fernando Muriel tras la Superliga

Luis Fernando Muriel ingresó en el segundo tiempo de la Superliga para intentar remontar el 2-0 abajo, pero no logró destacar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Atlético Junior salió goleado de El Campín. El actual campeón de la Liga Betplay Dimayor se presentó en el máximo escenario deportivo de los capitalinos con la difícil misión de romper el récord perfecto de Independiente Santa Fe en finales de Superliga.

Sin embargo, el plan del profesor Alfredo Arias no resultó ante la insistente y molesta presión en salida del rojo bogotano. Ni siquiera la entrada de Luis Fernando Muriel en el segundo tiempo pudo cambiar el partido. Esto dijo el delantero después de la final.

“Creo que ha sido la constante en estos tres partidos. Han sido claros errores nuestros que seguramente tendremos que corregir. Hemos jugado bien, pero hemos perdido por errores individuales nuestros que después nos han costado los partidos”, dijo Muriel.

¿Qué dijo Muriel después de la final?

El ex Deportivo Cali también expresó que el poco tiempo de entrenamiento y la gran cantidad de jugadores nuevos han dificultado el trabajo. No obstante, es optimista en decir que el paso de los partidos irá haciendo que el funcionamiento del equipo mejore.

“Físicamente me he sentido bien. Lo único que nos queda es trabajar; a mí en lo personal me toca aprovechar y ponerme a tono lo más rápido posible. Necesito estar bien para poder ayudar al equipo”, expresó Muriel, quien fue presentado en el partido de ida.

Luis Fernando Muriel y Junior de Barranquilla se quedarán en Bogotá para la segunda fecha de la Liga Betplay 2026-I. El conjunto blanquirojo tendrá que visitar a Millonarios, que viene de perder, pero que en el historial siempre ha sido un rival muy difícil para el Tiburón.

Historial entre Millonarios y Junior

Jugando en la capital del país, de 117 partidos, el cuadro atlanticense tan solo pudo ganar 16, siendo el último en el torneo Clausura de 2017. Desde entonces, se registran 11 encuentros en los que el conjunto albiazul ha salido ganador en nueve y dos empates.

En ese mismo lapso de tiempo, Millonarios le ha ganado dos finales a Junior y por el mismo marcador, 2-0. Estas fueron la Copa Betplay de 2022 y la Superliga 2024, en las que los curramberos no pudieron aguantar el 1-0 conseguido del partido de ida en el Metropolitano.

En conclusión, el cotejo de este domingo 25 de enero (6:10 p.m.) promete ser un duelo de necesitados. Por el lado azul, una victoria que haga ver la crisis actual menos grave y, por el lado del Tiburón, un triunfo que haga olvidar la noche de Superliga que acaba de sufrir contra Santa Fe.

