Así quedó el palmarés de la Superliga de Colombia tras la victoria de Santa Fe

Independiente Santa Fe no solo inauguró el calendario del fútbol profesional colombiano en 2026 con un nuevo título, sino que reforzó su lugar en la historia. La consagración en la Superliga BetPlay frente a Junior de Barranquilla amplió el palmarés del club cardenal y le permitió convertirse en el máximo ganador del certamen, superando a Atlético Nacional.
Con el título de 2026, Santa Fe alcanzó cinco Superligas, cifra que lo ubica en lo más alto del listado histórico del torneo. A esto se suma un palmarés, construido tanto en el ámbito local como internacional, que lo consolida como uno de los clubes más laureados del país.
Así quedó el palmarés de Independiente Santa Fe tras el título de Superliga 2026
Actualmente, el palmarés oficial de Independiente Santa Fe queda así:
- Liga: 10 títulos
- Superliga: 5 títulos
- Copa Colombia: 2 títulos
- Copa Sudamericana: 1 título
- Copa Suruga Bank: 1 título
La cifra de diez ligas lo mantiene entre los grandes protagonistas del rentado local, mientras que los títulos internacionales le brindan un diferencial que no muchos en Colombia pueden presumir.
La Superliga no es un torneo de largo aliento. Enfrenta a los campeones de liga y suele marcar el tono competitivo del año. En ese escenario, Santa Fe demostró que tiene la fórmula para competir con regularidad en este estilo de certámenes.
Desde su primera consagración en 2013 hasta la más reciente en 2026, el equipo cardenal ha sabido competir en finales directas, adaptarse a distintos contextos y responder en partidos de alta exigencia. Cinco títulos en poco más de una década explican por qué hoy lidera el historial del certamen.
Así quedó el palmarés histórico de la Superliga
Con la consagración de Santa Fe, el palmarés oficial de la Superliga en Colombia quedó actualizado de la siguiente manera:
- Santa Fe (5 títulos): 2013, 2015, 2017, 2021 y 2026
- Atlético Nacional (4): 2012, 2016, 2023 y 2025
- Junior (2): 2019 y 2020
- Millonarios (2): 2018 y 2024
- Deportivo Cali (1): 2014
- Deportes Tolima (1): 2022
El nuevo título no solo le permitió a Santa Fe despegarse de Atlético Nacional, sino que lo dejó como único líder del torneo desde su creación. En un campeonato donde cada edición enfrenta a los campeones vigentes, esa diferencia adquiere un peso especial.
Con cinco Superligas, Santa Fe no solo lidera el palmarés del torneo, sino que suma otro argumento a su condición de grande del fútbol colombiano, respaldado por números, finales ganadas y una historia que sigue creciendo.
