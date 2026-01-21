Así quedó el palmarés de la Superliga de Colombia tras la victoria de Santa Fe

El conjunto cardenal es pentacampeón del certamen entre campeones tras imponerse en casa contra Junior de Barranquilla. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Independiente Santa Fe no solo inauguró el calendario del fútbol profesional colombiano en 2026 con un nuevo título, sino que reforzó su lugar en la historia. La consagración en la Superliga BetPlay frente a Junior de Barranquilla amplió el palmarés del club cardenal y le permitió convertirse en el máximo ganador del certamen, superando a Atlético Nacional.

Con el título de 2026, Santa Fe alcanzó cinco Superligas, cifra que lo ubica en lo más alto del listado histórico del torneo. A esto se suma un palmarés, construido tanto en el ámbito local como internacional, que lo consolida como uno de los clubes más laureados del país.

Así quedó el palmarés de Independiente Santa Fe tras el título de Superliga 2026

Actualmente, el palmarés oficial de Independiente Santa Fe queda así:

Liga: 10 títulos

Superliga: 5 títulos

Copa Colombia: 2 títulos

Copa Sudamericana: 1 título

Copa Suruga Bank: 1 título

La cifra de diez ligas lo mantiene entre los grandes protagonistas del rentado local, mientras que los títulos internacionales le brindan un diferencial que no muchos en Colombia pueden presumir.

La Superliga no es un torneo de largo aliento. Enfrenta a los campeones de liga y suele marcar el tono competitivo del año. En ese escenario, Santa Fe demostró que tiene la fórmula para competir con regularidad en este estilo de certámenes.

Desde su primera consagración en 2013 hasta la más reciente en 2026, el equipo cardenal ha sabido competir en finales directas, adaptarse a distintos contextos y responder en partidos de alta exigencia. Cinco títulos en poco más de una década explican por qué hoy lidera el historial del certamen.

Así quedó el palmarés histórico de la Superliga

Con la consagración de Santa Fe, el palmarés oficial de la Superliga en Colombia quedó actualizado de la siguiente manera:

Santa Fe (5 títulos) : 2013, 2015, 2017, 2021 y 2026

Atlético Nacional (4) : 2012, 2016, 2023 y 2025

Junior (2) : 2019 y 2020

Millonarios (2) : 2018 y 2024

Deportivo Cali (1) : 2014

Deportes Tolima (1): 2022

El nuevo título no solo le permitió a Santa Fe despegarse de Atlético Nacional, sino que lo dejó como único líder del torneo desde su creación. En un campeonato donde cada edición enfrenta a los campeones vigentes, esa diferencia adquiere un peso especial.

Con cinco Superligas, Santa Fe no solo lidera el palmarés del torneo, sino que suma otro argumento a su condición de grande del fútbol colombiano, respaldado por números, finales ganadas y una historia que sigue creciendo.

