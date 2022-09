“Si Júnior no me necesitara, no me traería; confían en mí”: Julio Comesaña

Comesaña en su primera rueda de prensa como nuevo entrenador de Júnior de Barranquilla. Foto: Twitter: Junior de Barranquilla

Siempre que suenan vientos de tormenta, en Júnior de Barranquilla la figura que emerge es la de Julio Comesaña. Se sabe que siempre que hay que enderezar el rumbo, los dirigentes del equipo (la familia Char) solo confían en su nombre para devolver el barco a su curso.

El entrenador uruguayo fue anunciado el pasado domingo en el banquillo de los tiburones, en reemplazo del argentino Juan Cruz Real, que, aunque no tuvo los peores resultados, nunca terminó de imponer su idea en el cuadro rojiblanco.

Será el décimo proceso en Júnior de Comesaña, que este lunes asumió su primer entrenamiento en Barranquilla y habló por primera vez en rueda de prensa.

Las primeras palabras de Julio Comesaña en Júnior

📝El presidente del equipo, Alejandro Arteta, le dio la bienvenida a Julio Comesaña ante los jugadores del plantel. Al DT lo acompañarán Roberto Peñaloza y César Poveda como asistentes técnicos. #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/NcyzhBxDpO — Club Junior FC (@JuniorClubSA) September 12, 2022

¿Está acostumbrado a volver a Júnior?

“No sé si estoy tan acostumbrado. Pero, es como si nunca me hubiera ido. Las cosas están ahí en el mismo lugar, algunos temas de funcionamiento cambian, pero veo que las instalaciones están, en general, en buenas condiciones. Vamos a revisar qué podemos mejorar en un grupo receptivo. Obviamente, están golpeados por ver que al anterior entrenador le tocó irse. Ahora, hay nuevas expectativas tanto para lo que venían siendo titulares como para los suplentes”.

¿Qué siente al regresar?

Como digo siempre: si Junior me necesita, y estoy en condiciones como lo estoy en este momento, tengo que decir presente. Si no me necesitaran no me traerían y es porque confían en lo que se puede hacer. Yo estoy en la obligación de intentar todo lo que me alcance para que logremos esa estabilidad futbolística.

¿Qué tiene que cambiar en Júnior?

Cuando hablo de estabilidad me refiero a regularidad. Cuando un equipo encuentra o logra una manera de jugar, una manera de atacar, una manera de defender, que guarda relación con las características de los jugadores, ahí es donde vienen los resultados.

¿Y el hincha?

“He notado en la calle una situación de desespero y de tensión. Hay una necesidad de cambio y la llegada de uno, de pronto por los antecedentes, por los números que quedaron ahí y que se consiguieron algunas cosas importantes, eso genera confianza a la gente y creen que uno es la persona para eso. Ojalá sea así. Si mañana no pudiera conseguir lo que la gente espera que consiga, pedirán otro nombre. Lo tomo como una dinámica normal de esto. Hace poco no me fui, me sacaron cuando yo estaba convencido de que iba a terminar mi contrato porque habíamos logrado una gran campaña. De golpe, de un día para otro, le ganamos 5-1 a Equidad en Bogotá y me dijeron que iban a cambiar el cuerpo técnico y tuve que salir”.

Con lo que recibe, ¿tiene obligación de entrar a los ocho?

Recibo un plantel sano en general. En su comportamiento, con deseo y disposición de salir adelante. Un equipo que, numéricamente en las tablas, está ahí; hay que hacer 16 puntos de 27 para llegar a 31.

¿Habrá recambio?

No soy de las personas que cree que se debe llenar el plantel de jugadores jóvenes. Si miro mi hoja de vida veo que siempre trato de ver las posibilidades de todos los jugadores. Si tiene capacidades para jugar. El historial me demuestra que siempre mostré jugadores que brillaron en selección Colombia y el fútbol internacional.

¿Qué opina de la nómina?

Hay jugadores excelentes aquí, varios maduros, con mucho recorrido y partidos encima, que han jugado en lugares importantes y con trayectoria que valoriza el conjunto. Hay otros jóvenes, que hacen su camino. Aprendí a no cometer errores que uno como entrenador suele cometer, que es querer jugar como a mí me gusta sin tener la gente para que juegue de esa manera. Tenemos que trabajar con lo que hay en un club y a veces hacer algunas incorporaciones.

