Tino Asprilla en defensa de jugadores del Junior: “No creo que sea para echarlos”

Luego de la derrota del sábado contra Once Caldas en Manizales, Hernán Darío Gómez, director técnico de Junior, decidió darles la tarde del domingo libre a sus jugadores antes de comenzar una semana intensa de entrenamientos y tratar de lograr la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Para el entrenamiento del lunes Luis Sandoval se presentó a la sede en alto estado de alicoramiento y el entrenador decidió separar al jugador del grupo. Según videos compartidos en redes sociales, ‘Chino’ Sandoval aprovechó la tarde libre para ir a un bar de Barranquilla con otros cuatro compañeros del equipo: César Haydar, Ómar Albornoz, Wálmer Pacheco y José Ortiz.

En las últimas horas, Junior de Barranquilla publicó un comunicado de prensa oficial respecto a las decisiones tomadas con el caso Sandoval. “Luego del grave acto de indisciplina cometido por el jugador Luis Sandoval, en el que llego en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club ha decidido rescindir el contrato que lo vinculaba a la asociación”, se lee en la publicación a través de su cuenta de Twitter.

“Así mismo, nos permitimos informar que el club, actualmente, adelanta un proceso disciplinario a los jugadores Wálmer Pacheco, César Haydar, Ómar Albornoz y José Ortiz por presuntas conductas que podrían ser contrarias a las políticas y a los reglamentos de la institución”.

¿Qué dijo el Tino Asprilla sobre los jugadores del Junior?

Tras darse a conocer la decisión tomada por el club, Faustino ‘Tino’ Asprilla se mostró en desacuerdo. Exjugador de la selección de Colombia y ahora panelista del programa F360 de ESPN, habló sobre la situación del equipo tiburón y como en varias ocasiones en su carrera estuvo envuelto en actos de indisciplina y nunca se tomó una sanción tan drástica.

“Me encontré con un manicomio de país en el que ha pasado de todo. Casi echan a un jugador en Junior. En Newcastle llegan borrachos todos los días y no veo que echen a nadie. No creo que sea para echarlos del equipo”, dijo. Sin embargo, aclaró que no está defendiendo a los jugadores involucrados en el escándalo del club.

“Si se van a vivir a Reino Unido, se dan cuenta de que allá toman las cosas de otra forma. Me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la rasca y el entrenador los mandaba a la casa, les metía una multa, pedían perdón y solucionaban la cosa. Nunca vi que echaran a nadie. Ahora, Sandoval no ha ganado todavía nada y ni siquiera es titular, pero ya de ahí a sacarlo...”, agregó.

