“Yo no encajo”: la versión de Juan Fernando Quintero sobre su salida de Junior

Juan Fernando Quintero en su presentación en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

Juan Fernando Quintero no seguirá en el Junior de Barranquilla, equipo al que llegó a comienzos de año y donde se vio opacado por lesiones, confirmó este lunes su entrenador, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

Según explicó el director técnico, el jugador se molestó por su decisión de hacerlo entrenar con el equipo alternativo y al cabo de unos amistosos, tras conversar con Fuad Char -el dueño del equipo- comunicó que no iba a continuar en la plantilla. Poco después se despidió de sus compañeros.

A raíz de estas palabras, el ‘10′ decidió dar su versión en la tarde de este lunes en conversación con Win Sports. “Cuando tú firmas un contrato a ti nadie te asegura la titularidad. Eso está clarísimo, pero al tomar una decisión personal y decirle a la familia Char: yo no encajo, es simple”, dijo.

El antioqueño, además, desmintió las distintas versiones que han circulado en redes sociales.”Yo en ningún momento fui a robar, fui a ser feliz y yo no me traiciono a la hora de jugar futbol. Una de las cosas por las que fui a Junior fue porque el entrenador Arturo Reyes me llamó. Yo creo que un entrenador lo potencia a uno o lo frustra. Eso no quiere decir que Hernán Darío sea malo, jamás. Lo admiro mucho”.

“Ahora volvemos a la pretemporada, veo lo que pasa con amigos míos del equipo. Sale el capitán histórico, después lo de Bacca. Empiezo a ver los entrenamientos y muchas cosas. Empiezo a sentir que yo no encajo y es la realidad. No encajo en un sistema que es incuestionable, yo no encajo. No tengo ningún problema con correr, saber correr o tener formas en el campo donde pueda ser productivo”, agregó el ‘10′, quien afirmó no encontrar su juego habitual en el elenco tiburón.

“Fui realista conmigo mismo y cuando yo tomo una decisión de decir ‘no voy’, sacan las historias de decir que porque yo era suplente (…) No tengo nada en contra del profesor Hernán Darío. (...) La decisión no la tome por lo que fue suplente, ya llevaba muchas pensándolo y así fue”, señaló Juan Fernando Quintero, futbolista colombiano.

“En alguna ocasión lo busqué y le dije: ‘tenemos tiempo de conocernos’, simplemente. Si tuviera algo en contra, no voy y me despido a su oficina de uno en uno”, sentenció.

Finalmente, ‘Juanfer’ habló acerca del futuro de su carrera. “Estoy escuchando ofertas, no niego que tengo, lo dije antes de iniciar la pretemporada. Estoy tranquilo, llevándolo con calma. (...) Tengo buena relación con el doctor Serpa y con el profe Gamero hace muchos años, hablamos mucho de fútbol. Él sabe que lo admiro, pero hablar de Millonarios no es real. El doctor Serpa es un fenómeno, siempre hemos tenido buena relación. Hoy lo que se ve en Millonarios es muy diferente, es un equipo que ha evolucionado. Nada es cierto”.

Minutos después, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez habló con Win Sports sobre las declaraciones del ‘10′ antioqueño. “La salida de ‘Juancho’ me deja triste, un muchacho que he querido toda la vida, nunca tuvimos problemas. Me decía ‘pa’ y yo le decía ‘hijo’. (…) Todos los días él nos decía: ‘yo estoy contento, estoy feliz, quiero más años acá, me siento bien, me tratan bien’. (...) Hablé esta mañana con Juanfer sobre que se especula mucho sobre el tema. Nunca hubo un maltrato o un irrespeto, hay momentos de temperamentos”, comentó.

El paso de ‘Juanfer’ en Júnior

Recibido en enero por decenas de miles de aficionados del equipo más popular del Caribe colombiano, Quintero abandonó Junior sin mostrar su mejor versión por un golpe en la tibia izquierda que lo marginó de las canchas y tras prematuras eliminaciones en la liga colombiana y la Copa Sudamericana.

Quintero, mundialista con la selección colombiana en Brasil-2014 y Rusia-2018, fichó por Junior luego de una negociación de telenovela y tras dejar al argentino River Plate el pasado diciembre.

A pesar de contar con otras estrellas como el exatacante del AC Milan y Villarreal Carlos Bacca, Junior quedó eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana y finalizó el Apertura colombiano en la novena casilla y fuera del grupo de clasificados a las semifinales.

El ‘10′ acumuló 630 minutos y anotó un gol de tiro libre en el estadio Metropolitano frente a Envigado en un partido que terminaron perdiendo los de Barranquilla.

