Junior y Equidad abrieron la fecha 11 de la Liga BetPlay con victoria

La fase de todos contra todos en la Liga BetPlay entró en una instancia en la que cada punto importa y es necesario empezar a sumar de a tres. Y sin duda, Equidad, el único equipo invicto en lo que va de temporada, entendió el mensaje y ha logrado hacer bien su trabajo. Este viernes, en el inicio de la fecha 11, equipo asegurador hizo respetar el estadio de Techo y ganó 2-0 al Deportivo Cali.

En la fría noche capitalina y a 20 minutos del primer pitazo, José Lloreda, de Equidad, se encargó de abrir el marcador. El jugador chocoano remató con su pierna derecha desde el lado izquierdo del interior del área después un contraataque y le dio el primero a su equipo.

Los dirigidos por Alexis García dominaban el juego y en un abrir y cerrar de ojos lograron encajar el segundo gol en el arco de Alejandro Rodríguez. En el minuto 24, el encargado de ampliar la ventaja fue Juan Ceballos tras la asistencia de Johan Rojas con un centro al área.

El resto del partido fue de total control de Equidad con múltiples remates al arco, lo que sometió por completo a Cali, que sigue en la búsqueda de la victoria que no conoce desde aquel 3-1 sobre Nacional.

Por ahora, Equidad ocupa la primera casilla de la tabla de la Liga BetPlay. Sin embargo, aún faltan más de la mitad de los juegos por la fecha 11 de Deportes Tolima y Deportivo Pereira, quienes están en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Júnior ganó en Rionegro

En el primer partido de la fecha 11, Águilas Doradas recibió a Junior de Barranquilla en el estadio Alberto Grisales de Rionegro. Los tiburones, hambrientos de victoria, se llevaron los tres puntos tras vencer al local con un doblete del capitán Carlos Bacca. Este triunfo significó la primera victoria desde la quinta fecha de la Liga BetPlay.

En un primer tiempo reñido, Águilas tuvo varias oportunidades de abrir el marcador en varias oportunidades, pero no logró concretar las jugadas. Y fue el capitán de Junior quien logró llegar al arco dorado en el minuto 10 para poner el primer gol del partido. Bacca remató con su pierna derecha a quemarropa hacia la portería de José Contreras.

Iniciada la segunda parte del encuentro, el mismo Bacca se encargó de anotar el segundo gol aumentando la ventaja de Junior, lo que generó impotencia e hizo que el cuadro local perdiera el camino. Sin nada más que hacer, Águilas simplemente se encargó de que no defender su arco y no dejar que el tiburón volviera a encajar.

Tras la caída en el juego de vuelta por la fase 2 de la Copa Libertadores y el resultado de este viernes, todo apuntaría a que los días de Hernán “el Bolillo” Gómez están contados en el equipo dorado. Ahora deberá prepararse para visitar al Deportivo Pereira y sumar de a tres si espera meterse en los mejores ocho.

La fecha 11 continuará el sábado con el partido entre Deportivo Pasto y Boyacá Chicó (2:00 p.m.) en el estadio La Independencia. A ese encuentro le seguirán tres más: Independiente Santa Fe vs. Fortaleza (4:10 p.m.), América de Cali vs. Alianza (6:20 p.m.) y Deportes Tolima vs. Independiente Medellín (8:30 p.m.)

