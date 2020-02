La confesión de Felipe Jaramillo y sus desacuerdos con Jorge Luis Pinto en Millonarios

* Redacción Deportes

En una entrevista con el programa Zona Libre de Humo, el volante Felipe Jaramillo, actual jugador del América de Cali, quien jugó durante la temporada 2019 en Millonarios, aseguró, con respeto a la mala campaña del club embajador el año pasado que, “Pinto (en referencia al técnico Jorge Luis Pinto) es el campeón en eso de las jornadas de trabajo…Con él tratamos de hablar y concertar, pero no se pudo…. Siempre he dicho algo y es que si los entrenadores no han jugado fútbol, no entenderán al jugador”.

¿Por qué en Bogotá decían que usted lideró la parada hacia Pinto?, le preguntaron. “Nunca hice ni sindicato ni nada, yo soy una persona muy tranquila, que casi ni hablo en el camerino. De pronto fue porque un día en una entrevista me preguntaron por qué el equipo no estaba rindiendo y yo dije que teníamos unas jornadas de entrenamiento muy largas y eso ya la gente lo tomó como si a mí no me gustara entrenar o como si no me gustara el trabajo, y yo soy el primero en la fila trotando, haciendo de todo, pero cuando un equipo está reventado es por algo, entonces se tienen que mirar las causas. Como dije eso pensaron que yo le estaba haciendo el cajón a Pinto, pero eso no es así, eso es mentira”, agregó.

Luego afrimó: "psicológicamente estábamos viviendo un momento difícil y creo que no supimos manejarlo ni los directivos, ni el cuerpo técnico, ni nosotros. Teníamos que hacer tres puntos en los últimos cinco partidos y creo que cuando un equipo no logra eso, es por algo”.

También contó que Millonarios no lo contactó para arreglar su nuevo contrato y que él se comunicó con Tulio Gómez, máximo accionista del América, para acordar su llegada a Cali, porque además ni él ni su familia se acoplaron muy bien a Bogotá. En el Torneo Espn “la gente me chiflaba, pero el hincha tiene que entender que este es el trabajo de nosotros y tenemos que buscar lo mejor, creo que lo mejor era venir a América. Lo había soñado, aquí jugó mi papá también y es un honor vestir esta camiseta”.

Hizo referencia al nivel de exigencia de Pinto en Millonarios: "si los técnicos no jugaron, no saben lo que el jugador está sintiendo. Entonces si vos tenés jornadas de entrenamiento de tres horas y son dos jornadas, entonces son seis horas y al siguiente día son tres o cuatro horas y así sucesivamente, entonces en algún momento el cuerpo te dice: Pará. Eso es lo complicado con el profe, pero es simplemente de adaptación, porque como son torneos tan cortos el profe tiene que hacer mucho en poco tiempo, no es culpa de nadie, simplemente falta de comunicación y de un poco de tranquilidad de ambas partes".

Y concluyó aclarando que “nosotros tratamos de llegar a un acuerdo con el profe, pero no fue posible. Los directivos siempre estuvieron apoyándonos, con incentivos buenos, pero ya el equipo estaba como fatigado”.

Felipe Jaramillo ahora alterna su posición en América. Guimaraes, director técnico del campeón actual del fútbol colombiano, lo ha utilizado como defensa central y como volante cinco.

Si desea escuchar el audio original, puede ingresar al siguiente link: https://soundcloud.com/zonalibredehumo/felipe-jaramillo-en-sinanestesia