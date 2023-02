La nueva decisión de la Dimayor que beneficia al Tolima y su hinchada

El hincha, identificado como Alejandro Montenegro, agredió, inicialmente, al jugador de Millonarios Daniel Cataño. Foto: Twitter

La Comisión Disciplinaría de la Dimayor ratificó la sanción de tres fechas a Daniel Cataño, pero hizo un cambio que beneficia a Deportes Tolima y a su hinchada. La sanción impuesta originalmente consistía de cuatro fechas sin público en el estadio Manuel Murillo Toro.

La reconsideración del ente organizador del fútbol colombiano determinó que serán tres fechas de sanción para el escenario y será de manera parcial, pues solo la tribuna oriental, lugar del que salió el hincha que agredió al futbolista de Millonarios, estará cerrada. Por lo tanto, este domingo los hinchas pijaos podrán ver a su equipo en las tribunas de su estadio, menos en oriental.

Más deportes: Linda Caicedo ya aterrizó en España para firmar con Real Madrid

Las personas que tienen boletas de esta tribuna serían reubicadas en otra localidad del estadio en los partidos ante Cali, Equidad y Huila.

Con esta decisión, el partido reprogramado entre Millonarios y Tolima se jugará con estadio lleno en Ibagué el 29 de marzo a las ocho de la noche. Cataño también regresará para ese duelo.

Le puede interesar: Sergio Ramos se retira de la selección española

Por parte de Millonarios, sus abogados y directivos harán uso del recurso de reconsideración y le solicitarán a la Comisión Disciplinaría de la Dimayor la disminución de la sanción de tres fechas a Daniel Cataño.

¿Qué sucedió con Alejandro Montenegro, hincha agresor de Deportes Tolima?

Tras conocerse que Cataño tomaría acciones legales por la agresión de Montenegro, el hincha de Tolima ofreció disculpas públicas en un video a través de redes sociales. “Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar por las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol. Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, dijo Montenegro.

Le recomendamos: La Copa Libertadores: una deuda de Millonarios

Sin embargo, la semana pasada se conoció que el aficionado también tomará acciones legales contra Cataño. “La denuncia es por lesiones personales, pues el golpe que recibo después del empujón siempre es grave”, dijo el hincha en el Noticiero CM&.

En principio, Montenegro quedó vetado por tres años para asistir a eventos deportivos por su golpe al volante de Millonarios.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador