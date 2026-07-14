Liga BetPlay 2026-II: estas son las altas y bajas de los 20 equipos para el segundo semestre

El trofeo de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

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La Liga BetPlay Dimayor 2026-II está lista para comenzar y los clubes del fútbol profesional colombiano aprovecharon el mercado de fichajes para reforzar sus plantillas de cara al segundo semestre del año. Algunos equipos apostaron por cambios profundos, mientras que otros mantuvieron la base de sus nóminas e incorporaron pocas caras nuevas.

Además de los movimientos de jugadores, varios clubes también realizaron modificaciones en sus cuerpos técnicos con el objetivo de pelear por el título, asegurar un cupo en torneos internacionales o mejorar el rendimiento mostrado durante la primera parte de la temporada.

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Estas son las altas y bajas confirmadas de los 20 equipos que disputarán la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional

Altas: Lucas González (DT), Kevin Parra, Yeicar Perlaza y Luis Marquínez.

Bajas: Diego Arias (DT), David Ospina, Dairon Asprilla y Juan Francisco Bauzá.

Millonarios

Altas: Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Javier Burrai, James Aguirre y Andrey Estupiñán.

Bajas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Hurtado, Nicolás Giraldo y Guillermo De Amores.

América de Cali

Altas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero y Yhormar Hurtado.

Bajas: Jorge Soto, Yojan Garcés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera y Joel Romero.

Junior de Barranquilla

Altas: Francisco Fydriszewski y Pablo Ortiz.

Bajas: Lucas Monzón.

Deportivo Cali

Altas: Kalazán Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra y Nicolás Benedetti.

Bajas: Marco Espíndola, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar y Luis Orejuela.

Independiente Santa Fe

Altas: Sin incorporaciones confirmadas.

Bajas: Yeicar Perlaza, Edwin Mosquera y Jersson González.

Independiente Medellín

Altas: Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani y Juan José Córdoba.

Bajas: José Ortiz, José Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Francisco Chaverra, Nezareth Segura, Davinson Estupiñán, Leyser Chaverra, Iker Blanco, Daniel Londoño y Francisco Fydriszewski.

Once Caldas

Altas: Andrés Correa, Edwin Torres y Juan Pablo Nieto.

Bajas: Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas, Luis Sánchez, Yeferson Rodallega y Kevin Tamayo.

Deportes Tolima

Altas: Sebastián Oliveros (DT), Luis Sánchez, Jorge Hurtado y Miguel Ortega.

Bajas: Lucas González (DT), Luis Marquínez, Elan Ricardo, Juan Pablo Nieto y Juan Torres.

Deportivo Pasto

Altas: Frank Martínez, Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones y Jhon Méndez.

Bajas: José Bernal Chong, Edwin Velasco, Johan Caicedo, Andrey Estupiñán e Iago Herrerín.

Atlético Bucaramanga

Altas: Pablo Peirano (DT), Omar Albornoz, Cristopher Fiermarin, José Ortiz y Jhon Fredy Salazar.

Bajas: Leonel Álvarez (DT), Israel Alba, Gleyfer Medina, Carlos De Las Salas y José García.

Cúcuta Deportivo

Altas: Marlon Carabalí.

Bajas: Luifer Hernández, Brayan Córdoba, Omar Albornoz, Santiago Orozco y Jhon Valencia.

Boyacá Chicó

Altas: Sin incorporaciones confirmadas.

Bajas: Ítalo Montaño, Jairo Molina, Brayam Palacios y Yordy Bedoya.

Deportivo Pereira

Altas: Jhonny Jordán.

Bajas: Sin salidas confirmadas.

Internacional Bogotá

Altas: Yojan Garcés, Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado y Diego Duarte.

Bajas: Dereck Moncada, Kevin Parra, Kalazán Suárez y Luis Mosquera.

Jaguares de Córdoba

Altas: Jerson Malagón, Nicolás Giraldo, Juan Pablo Arcila, Andrés Alfonso y Faber Gil.

Bajas: Sin salidas confirmadas.

Alianza FC

Altas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones y Antony Vásquez.

Bajas: Sin salidas confirmadas.

Águilas Doradas

Altas: Flavio Robatto (DT), Tomás Blandón, Junior Noguera, Andrés Mosquera, Antony Vásquez y Jhon Ontaneda.

Bajas: Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Diego Hernández, Joaquín Varela, Andrés Salazar, Bryan Ureña, Cristian Cañozales y Hernán Lopes.

Fortaleza CEIF

Altas: Diego Arias (DT), Andrés Coepete e Ítalo Montaño.

Bajas: Sin salidas confirmadas.

Llaneros FC

Altas: Daniel Quiñones, Juan Castilla y Joel Contreras.

Bajas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez y Kevin Caicedo.

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