Colombia hace historia en el Mundial FIBA U17: clasificó por segunda vez a octavos de final

Jugadoras de la selección femenina sub-17 de Colombia. Foto: FCB

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La selección femenina sub-17 de Colombia escribió una nueva página en la historia del baloncesto nacional al clasificar, por segunda vez, a los octavos de final de la Copa Mundial FIBA U17, que se disputa en República Checa. La tricolor aseguró el tercer lugar del Grupo C y continúa en competencia pese a caer 59-86 contra Eslovenia, vigente subcampeón de Europa, en la ciudad de Brno.

En el compromiso que cerró la fase de grupos, el conjunto colombiano se enfrentó a uno de los equipos más fuertes del campeonato. Aunque las europeas impusieron su jerarquía desde el inicio, Colombia volvió a mostrar carácter y entrega. La jugadora más destacada del equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional fue María Elisa Millán, quien terminó el encuentro con 11 puntos y siete rebotes, siendo la principal referencia ofensiva del equipo.

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El balance de la fase de grupos deja diferentes sensaciones para la selección colombiana. En el debut, la tricolor cayó 70-48 contra Japón. Colombia mostró buenos pasajes de juego, especialmente en el primer cuarto y durante parte del tercer período, cuando logró reducir la diferencia a apenas seis puntos.

La reacción llegó en la segunda jornada con una victoria histórica sobre República Checa. Colombia derrotó 52-46 al seleccionado anfitrión y consiguió su primer triunfo del certamen. La gran figura de ese encuentro fue Keren Bertel, autora de 15 puntos y pieza clave para mantener vivas las aspiraciones de clasificación.

Con ese triunfo y pese a la derrota contra Eslovenia, Colombia aseguró el tercer puesto del Grupo C y avanzó a la fase de eliminación directa. Ahora, la tricolor espera conocer a su rival en los octavos de final, que saldrá del duelo entre Canadá y Nueva Zelanda.

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El equipo colombiano continúa demostrando el crecimiento que ha tenido el baloncesto femenino en las categorías juveniles. Más allá de los resultados, la clasificación a los octavos de final representa un paso importante para una generación que ya quedó en la historia y que buscará seguir sorprendiendo en el certamen mundialista.

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