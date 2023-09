Liga BetPlay: América ganó en Barrancabermeja y se metió entre los ocho

Andrés Sarmiento marcó el gol de la victoria del América en Barrancabermeja. Foto: @AmericadeCali

América ataca muy bien, pero defiende muy mal. Ante Junior, hace dos semanas, dejó escapar una ventaja de tres goles y este sábado, en Barrancabermeja, se dejó empatar de Alianza Petrolera luego de ir ganando 2-0. Por fortuna para el conjunto escarlata, a 10 minutos del final Andrés Sarmiento le dio la victoria 3-2.

Fue un partido entretenido y lleno de goles en el que los dirigidos por Lucas González pegaron primero. Jader Quiñones y Felipe Mosquera marcaron para el América en el arranque, pero justo antes del entretiempo Royscer Colpa descontó.

Ya en el complemento Sebastián Acosta logró el 2-2 con el que parecía que ambos equipos se conformarían, porque bajó la intensidad del juego. Sin embargo, en una acción aislada, Andrés Sarmiento, la figura del compromiso, marcó con el pecho tras desviar un remate de Josen Escobar, para la victoria visitante.

América llegó a 12 puntos en la tabla y se metió en el grupo de los ocho. El miércoles 6 de septiembre enfrentará a Envigado como visitante, en un partido que tiene pendiente desde la sexta fecha y el fin de semana jugará contra el Cali, el clásico regional. Alianza juega el martes contra Boyacá Chicó un juego que estaba aplazado y el domingo 11 se las verá con el Atlético Bucaramanga.

Medellín recuperó el liderato y Santa Fe hace respetar la casa en la Liga BetPlay

La novena fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes con la victoria de Boyacá Chicó en Tunja 1-0 sobre Envigado, con anotación de Wilmar Cruz. Después, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga empataron sin goles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

En el duelo que abrió la jornada sabatina, Jaguares y Medellín igualaron 1-1 en Montería. El gol de los locales lo anotó Yilber Arboleda, mientras que Edwin Cetré marcó para los visitantes. El poderoso llegó a 16 puntos y asumió el liderato del torneo.

Santa Fe logró su cuarta victoria en cinco partidos en El Campín durante el torneo. Gracias a un autogol de Emmanuel Olivera, al primer minuto de juego, superó 1-0 al Júnior. Los cardenales llegaron a 14 puntos, mientras los tiburones se quedaron en 10.

Este domingo se disputarán tres compromisos más: Nacional vs. Pereira, a las 4:00 p.m.; Águilas Doradas vs. Millonarios, desde las 6:10 p.m.; y Cali vs. Pasto, a las 8:20 p.m.. La novena fecha de la Liga BetPlay se cierra el lunes con los duelos Unión Magdalena vs. Equidad y Once Caldas vs. Atlético Huila.

