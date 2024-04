Liga BetPlay: América goleó al Junior y se consolidó entre los ocho

Rodrigo Holgado (der.) celebra con Ever Valencia el primer gol en la victoria 4-1 del América sobre Junior, en Cali. Foto: @AmericadeCali

América de Cali superó de principio a fin a una nómina alterna del Junior y gracias a su victoria 4-1 en el estadio Pascual Guerrero, se afianzó en el octavo puesto de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol colombiano.

El equipo escarlata logró su segundo triunfo por el mismo marcador, pues venía de golear 4-1 al Medellín en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

El delantero argentino Rodrigo Holgado abrió la cuenta, a los 35 minutos y justo antes del entretiempo Edwar López amplió la ventaja. Junior, que utilizó una nómina alterna pues la principal está concentrada en la Copa Libertadores, no reaccionó u permitió dos goles más, uno de Daniel Bocanegra, de tiro penalti, y otro de Cristian Barrios, poco después.

Marco Pérez, de penalti, descontó para los barranquilleros, que con 24 puntos en la tabla siguen sextos, pero no se pueden descuidar en la jornadas que faltan. El próximo fin de semana recibirán a Envigado con el objetivo de ganar y acercarse a la clasificación.

América, entre tanto, llegó a 22 unidades. El viernes enfrenta al Cali en el clásico vallecaucano y luego enfrentará a Pasto, Once Caldas y Santa Fe. De esos 12 puntos en juego debe sumar al menos nueve, para jugar los cuadrangulares.

Bucaramanga le ganó al Cali y asumió el liderato de la Liga BetPlay

La fecha 15 de la Liga BetPlay había comenzado el 27 de marzo, cuando se jugó el clásico bogotano que Millonarios le ganó 3-1 a Santa Fe. Este viernes se reanudó con el empate 1-1 entre Envigado y Pereira. Después Fortaleza le ganó como visitante 2-1 a Nacional y Once Caldas venció 2-1 al Tolima.

Este sábado en la tarde Águilas cayó en casa 1-0 ante Pasto y Bucaramanga, que llenó el estadio Alfonso López, superó 2-1 al Deportivo Cali, lo eliminó y asumió en solitario el liderato de la Liga, con 32 puntos,

Este domingo se jugarán los tres partidos restantes: Patriotas vs. Alianza (4:00 p.m.), Jaguares vs. Medellín (6:10 p.m.) y Equidad vs. Chicó (8:20 p.m.).

