La Dimayor volvió a posponer el partido ya que no hay garantías de seguridad ante las protestas del Paro Nacional. La Liga BetPlay está en vilo.

Deportes Tolima y Deportivo Cali siguen sin poder realizar la vuelta de los cuartos de final de Liga BetPlay, serie que los de Ibagué van ganando por 3-0.

El partido se ha aplazado en más de tres oportunidades ya que no se puede garantizar la seguridad del evento por causa de las manifestaciones del Paro Nacional en Colombia.

Lea: Real Madrid no se rinde y todavía no se baja de la lucha por LaLiga

El nuevo aplazamiento lo anunció este jueves la Dimayor a través de sus redes sociales.

#Atención



⚽️Nos permitimos informar que el partido correspondiente a los Cuartos de Final Vuelta entre @AsoDeporCali vs @cdtolima, se encuentra aplazado. DIMAYOR, comunicará de manera oportuna la nueva programación del enfrentamiento.⚽️



👉https://t.co/GXv66kUedT pic.twitter.com/de1WfIPZPe — DIMAYOR (@Dimayor) May 13, 2021

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano tampoco anunció cuál será la reprogramación del partido y dejó el encuentro en el aire.

Mala noticia para la liga que no ha podido finalizar por causa de las protestas y la escalada de la violencia por parte de la fuerza pública en las últimas semanas.

Más: Egan Bernal: “No iba a atacar hoy, pero me sentí bien físicamente”

De esta manera, todavía no se sabe cuál será el futuro del torneo ya que si no se juega la vuelta del duelo entre Cali y Tolima, que en teoría iba a disputarse este viernes, los demás equipos que ya están clasificados a las semifinales (Júnior de Barranquilla, Equidad y Millonarios) no podrán disputar la continuidad de la liga.