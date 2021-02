En condición de visitante el equipo poderoso de la montaña no pudo superar a Envigado. El partido terminó 1-1 con goles de Agustín Vuletich para los dirigidos por Hernán Darío El Bolillo Gómez y de Andrés Córdoba para los locales.

Independiente Medellín y Envigado empataron 1-1 en un partido muy disputado en la Liga BetPlay Dimayor. El equipo poderoso se adelantó muy rápido en el marcador, pero los locales igualaron el partido en final de la primera mitad.

A pesar de que el compromiso terminó solo con dos goles, los dos equipos procuraron un juego bastante ofensivo, en el que los dos arqueros fueron las figuras del compromiso.

Lea: La séptima estrella, la más esperada

El marcador se abrió sin que hubiese pasado ni siquiera un minuto de juego. El gol lo convirtió Agustín Vuletich a los 38 segundos, después de un centro de Juan Guillermo Arboleda desde la banda derecha.

Precisamente, el delantero argentino, que con ese tanto alcanzó los seis goles en el campeonato y, por ahora, es el goleador de la liga, protagonizó un accidente que prendió las alarmas en la primera mitad, después de que un balón impactara en su cabeza y quedara tendido en el piso por unos segundos, aunque la situación no pasó del susto.

La primera parte tuvo un desarrollo muy entretenido de ida y vuelta. En el minuto 45 los constantes intentos de Envigado por fin rindieron sus frutos y lograron empatar el compromiso.

El tanto llegaría a través de un centro de Yeison Guzmán que aprovechó Andrés Córdoba para rematar desde el centro del área hacia el fondo del arco.

Mire: El amor incondicional de Adolfo “El Tren” Valencia por Independiente Santa Fe

La segunda parte no tuvo la misma intensidad de la mitad inicial. No obstante, los dos equipos generaron acciones de peligro en el área de sus rivales y en los instantes finales del compromiso Medellín estuvo muy cerca de llevarse la victoria, pero no logró concretar bien sus acciones de peligro en los últimos metros de la cancha.

Medellín encadena su tercer empate consecutivo, después de los que protagonizó con Independiente Santa Fe y Deportivo Cali en las últimas dos fechas.

Con el empate, por ahora y a falta de que se dispute la fecha completa, el equipo del Bolillo Gómez es sexto con 16 puntos. Envigado, que también venía de empatar con América de Cali entre semana, está en la posición 13 con nueve unidades.

Más: Dávinson Sánchez, titular en la goleada de Tottenham sobre Burnley

En la fecha 11 Medellín se enfrentará el próximo viernes a La Equidad, que viene de ganarle a Boyacá Chicó 2-1 el sábado pasado. Envigado, que descansa en la próxima jornada, jugará hasta el domingo en la fecha 12, también contra los aseguradores.