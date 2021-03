Los verdolagas derrotaron a los tiburones con un gol de penalti, en un partido en el que el VAR fue uno de los protagonistas principales.

Hay una máxima en el fútbol que dice: “el que no los hace, los ve hacer”. Y este dicho sirve para describir perfectamente el triunfo de Atlético Nacional sobre Júnior de Barranquilla en la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor este domingo.

El partido terminó 1-0, con un gol de penalti que cobró Jefferson Duque y que le permitió al delantero antioqueño alcanzar a Alexis García en el décimo puesto de los goleadores históricos de Nacional, con 63 tantos.

Júnior fue superior a los verdolagas, sobre todo en la primera mitad. No obstante, el tiburón no logró concretar sus opciones de gol y en una desconcentración perdió el partido, tras conceder un penalti a once minutos de terminar los 90 reglamentarios.

Lea: América le ganó a Boca y se metió en las semifinales de la Libertadores Femenina

Nacional, que tuvo varias rotaciones en su plantilla, después de disputar la Copa Libertadores entre semana, aprovechó que Júnior perdió la cabeza en el segundo tiempo después de la expulsión de Teófilo Gutiérrez. Los verdolagas lograron aguantar el cero en su portería, a pesar de que su rival jugó mejor, y en la única opción que tuvieron lograron llevarse los tres puntos.

En la primera parte Atlético Nacional se vio superado por Júnior en todos los aspectos del juego. Principalmente, el equipo tiburón anuló la salida con balón de los antioqueños, a través una presión alta y constante sobre los receptores de la pelota.

El dominio de Júnior se vio plasmado en el arco rival cuando, después de una gran jugada colectiva, Miguel Ángel Borja le centró una pelota a Teófilo Gutiérrez, que anotó un gol que fue anulado por fuera de lugar según la revisión del VAR.

Más: Independiente Medellín venció a Águilas Doradas y se mantiene en los ocho

En la segunda parte, los tiburones no bajaron el ritmo, a pesar de que Nacional se mostró más ordenado gracias a los cambios del entrenador Alexandre Guimaraes.

La clave del partido, que decantaría la victoria para los antioqueños, ocurrió a los 66 minutos, después de un choque bastante fuerte entre Yerson Mosquera y Didier Moreno, que ocasionó que el defensor central de Nacional se fuera expulsado por doble amonestación.

No obstante, en medio de la discusión por la tarjeta roja, Jarlan Barrera y Teófilo Gutiérrez protagonizaron un enfrentamiento en el que Gutiérrez intentó darle un cabezazo a Barrera, lo que ocasionó que el jugador de Júnior también se fuera expulsado por decisión del VAR.

Después, cuando se reinició el encuentro, tras varios minutos de revisión y con los dos equipos jugando con 10, Willer Ditta derribó en el área a Geisson Perea y, nuevamente, intervino el VAR para cobrar penalti.

Jefferson Duque sería el encargado de tomar el cobro, que establecería el 1-0 definitivo a favor del verde de Antioquia

También: Con Ospina en cancha, Napoli dio el golpe y derrotó al Milan

El partido, que estuvo muy caliente, terminó en medio de discusiones entre los dos conjuntos. El triunfo por 1-0 es muy importante para Nacional porque lo consolida entre los ocho, en la sexta posición con 21 puntos y un partido menos que La Equidad, que es quinto con 22 unidades.

En cambio, para Júnior la derrota sabe muy amarga. Primero por la superioridad que plasmó en el campo, pero que no fue capaz de traducir en el marcador y segundo porque la derrota lo deja en la décima posición con 17 puntos a tres del octavo que es Independiente Medellín.

En la capital antioqueña, Atlético Nacional enfrentará el jueves en su siguiente partido a Guaraní por la vuelta de la segunda ronda preliminar de la Copa Conmebol Libertadores, después de haber derrotado a los paraguayos 2-0 en el juego de ida.

Lo mismo que sucederá con Júnior de Barranquilla, que jugará en la capital del Atlántico contra Caracas por la Libertadores, después de haber ganado en Venezuela por un resultado de 2-1.

Por liga, en la próxima fecha, los verdolagas jugarán contra Millonarios y los tiburones ante Deportivo Pereira.

Le puede interesar: Carlos Bacca está de regreso, marcó su primer gol de la temporada

Así va la liga

A falta de que se disputen dos partidos de la fecha 12, los resultados de la jornada son los siguientes:

Cali 0, América 2; Equidad 3, Envigado 1; Tolima 3, Jaguares 2; Pasto 1, Alianza 0; Patriotas 0, Millonarios 2; Águilas 0, Medellín 2; Nacional-Júnior; Lunes: Bucaramanga vs. Once Caldas; martes: Pereira vs. Chicó.

Más: Terminó la buena racha de Davinson Sánchez y el Tottenham

Las posiciones de la Liga BetPlay están así:

1. Deportes Tolima, 23 puntos

2. Deportivo Cali, 23

3. Santa Fe, 22

4. Millonarios, 22

5. La Equidad, 22

6. Atlético Nacional, 21

7. Jaguares, 20

8. Medellín, 20

9. América de Cali, 18

10. Júnior de Barranquilla, 17

11. Deportivo Pasto, 15

12. Bucaramanga, 12

13. Patriotas, 10

14. Envigado, 9

15. Águilas Doradas, 8

16. Once Caldas, 7

17. Boyacá Chicó, 7

18. Deportivo Pereira, 6

19. Alianza Petrolera, 3.