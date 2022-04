Liga BetPlay: Júnior volvió a la victoria y sigue entre los ocho

El venezolano Luis 'Cariaco' González anotó el segundo gol de Júnior ante Alianza Petrolera. Foto: Junior

Con una muy buena actuación en la primera mitad, pero discreta en el complemento, Atlético Júnior venció 3-1 a Alianza Petrolera, en el partido que cerró la programación sabatina de la fecha 14 de la Liga BetPlay. El equipo barranquillero llegó así a 22 puntos y se consolidó en la quinta posición.

Los dirigidos por Juan Cruz Real salieron a arrollar a sus adversarios y de la mano de Yesus Cabrera, el creador de juego, se pusieron en ventaja muy temprano, con goles de Miguel Ángel Borja y el venezolano Luis ‘Cariaco’ González.

Pintaba para goleada, pero bajó el ímpetu de los locales, mientras Alianza comenzó a crecer gracias al liderazgo de Brayan Fernández en el ataque. Antes del descanso, Kevin Londoño descontó, con un remate desde el borde del área, sin opciones para el arquero Sebastián Viera.

La segunda mitad comenzó con los visitantes atacando y Júnior cuidando la ventaja, metido atrás y apostándole al contragolpe. Y ya en los minutos finales, de penalti, Borja decretó el 3-1 final, con el que los barranquilleros se consolidaron en la quinta posición del torneo.

Nacional, que ganó 2-0 en su visita a Patriotas, es líder con 30 unidades, una más que Tolima, que también a domicilio le ganó 2-0 al Deportivo Pereira. Millonarios, que enfrenta este domingo al América, en Cali, es tercero, mientras que Medellín, que superó 2-1 a Envigado, ocupa la cuarta casilla, con 25 unidades.

Alianza Petrolera, por su parte, se quedó en la décima posición, con 19 unidades. Este domingo se juegan los partidos Águilas vs. Jaguares, América vs. Millonarios y Santa Fe vs, Unión Magdalena. Y el lunes Cortuluá vs. Pasto y Once Caldas vs. Bucaramanga.

