Liga BetPlay: Medellín goleó a Águilas Doradas y se acomoda en la tabla

Diber Cambindo marcó el segundo de los tres goles de la victoria del Medellín sobre Águilas Doradas, en el estadio Atanasio Girardot. EFE/Luis Eduardo Noriega A. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Con goles de Miguel Monsalve, Diber Cambindo y Daniel Torres, Independiente Medellín venció 3-0 a Águilas de Rionegro, en el partido que cerró la jornada sabatina de la Liga BetPlay. Con ese resultado, el poderosos llegó a ocho puntos en siete presentaciones, pues lleva dos triunfos, dos empates y tres derrotas.

De discreta campaña en el torneo local, pero clasificado a la tercera fase de la Copa Libertadores, el equipo que dirige David González necesitaba una victoria que le aclarara el panorama y le permitiera dejar de la parte baja de la tabla.

El antioqueño Nicolás Echavarría lidera el Puerto Rico Open, del PGA Tour

Salió a buscar la victoria y desde muy temprano comenzó a construirla. Apenas iban seis minutos cuando le juvenil Miguel Monsalve anotó el primer gol tras una brillante habilitación de Emerson Batalla. Luego del gol, el rojo paisa sacó el pie del acelerador y le cedió al iniciativa a Águilas.

El visitante poco a poco se tomó confianza y especialmente en la segunda parte creó opciones de peligro, pero falló en la definición. Y cuando mejor jugaba, uno de sus jugadores perdió un balón en la mitad del campo y permitió un contragolpe que capitalizó Diber Cambindo, para decretar el 2-0.

Independiente Santa Fe no levanta cabeza, cayó en su visita al Envigado

El juego terminó en baile en la cancha y fiesta en las tribunas gracias a la tercera anotación, un golazo de media distancia de Daniel Torres, una de las figuras del partido.

Medellín viajará entre domingo y lunes a Chile, pues el miércoles enfrentará a Magallanes, en la ida de la serie que definirá un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El próximo fin de semana, por Liga BatPlay, visita al Boyacá Chicó.

Águilas Doradas, que a pesar de la derrota sigue segundo en la tabla de posiciones, con 12 puntos, guardó a varios de sus titulares para el partido único del miércoles contra Santa Fe, en el Atanasio Girardot, por la primera fase de la Copa Sudamericana.

Kilian Mbappe se convirtió en el goleador histórico del París Saint Germain

La séptima fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes en la noche con la victoria 1-0 de Once Caldas en casa del Atlético Bucaramanga, con un gol de penalti de David Lemos. El sábado, a primera hora, Equidad empató 1-1 contra Alianza Petrolera, en Bogotá. Por los aseguradores marcó Jorge Ramos y por los visitantes igualó Steven Rodríguez.

Después, Envigado le ganó 3-2 a Independiente Santa Fe. Por los naranjas anotaron Rubio España, Henry Mosquera y Juan Manuel Zapata, mientras que por los cardenales lo hicieron Julián Millán y Christian Marrugo.

Victoria del Real Madrid en el debut de Linda Caicedo

En el otro partido del día, Unión Magdalena igualó 1-1 con Jaguares, en Santa Marta. El gol de los bananeros fue de Ricardo Márquez y el de los felinos de Juan Castellanos.

Este domingo se jugarán los partidos Millonarios vs. Cali (3:30 p.m.), Pasto vs. Nacional (5:40 p.m.) y Pereira vs. Tolima (7:50 p.m.). El lunes, Huila enfrentará al Chicó, desde las 8:00 p.m.. El duelo América vs. Júnior se aplazó para el 23 de marzo debido al un concierto en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador