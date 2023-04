Liga BetPlay: Millonarios asalta el liderato con los juveniles

Édgar Guerra (Izq.), Yuber Quiñones (arriba) y Luis Carlos Ruiz celebran la victoria de Millonarios 2-0 sobre Atlético Bucaramanga Foto: Millonarios FC

Aunque para buena parte de los hinchas de Millonarios lo único que importa es ganar títulos, está claro que cada vez hay más motivos para que se sientan orgullosos y satisfechos con el proceso del técnico Alberto Gamero. Es más probable conquistar trofeos siguiendo este camino, con una estructura sólida, finanzas saneadas y trabajo eficiente en las divisiones menores que apostándole a tener un semestre de buena suerte o endeudarse gastando millones en contrataciones.

Con apenas dos de sus habituales titulares, Álvaro Montero y Juan Pablo Vargas, el equipo de Alberto Gamero le ganó este sábado como visitante al Atlético Bucaramanga y asumió el liderato de la Liga BetPlay, todavía con un partido pendiente ante Alianza Petrolera.

Con ocho canteranos, el cuadro albiazul salió a poner condiciones en el estadio Alfonso López y tuvo las mejores opciones de gol en la primera parte, gracias al desequilibrio de los juveniles Ramiro Brochero, Édgar Guerra, Yuber Quiñones y Óscar Cortés, quienes, sin embargo, no fueron efectivos en la definición.

En el segundo tiempo Bucaramanga reaccionó, pero el ímpetu se le fue acabando y fueron los visitantes los que estuvieron más cerca de anotar al contragolpe. En una de esas acciones Quiñones le ganó la espalda a Haider Borja, quién lo golpeó cuando iba a rematar al arco. El árbitro Carlos Ortega decretó el penalti y Luis Carlos Ruiz, quien había ingresado minutos antes, se encargó de transformarlo en gol.

Después, luego de una larga serie de toques, Quiñones recogió un rebote que dejó el arquero Cristopher Varela y decretó el 2-0 final con el que los embajadores llegaron a 21 puntos y asumieron el primer lugar del torneo, aunque América y Águilas podrían desplazarlos este domingo.

Millonarios, con viento en la camiseta por el impulso anímico que significa el buen rendimiento de la mayoría de sus jugadores e incluso la exitosa reaparición de Luis Carlos Ruiz y Stiven Vega, uno con ausente más de un mes por problemas cardíacos y el otro un año tras romperse los ligamentos, debuta el martes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, cuando reciba en Bogotá al Defensa y Justicia de Argentina, por lo que reservó a varios de sus titulares.

Bucaramanga, con 11 puntos en 11 presentaciones, sigue fuera de los ocho y se queda sin margen de error si aspira a seguir peleando por clasificar. En la rueda de prensa postpartido, el técnico argentino Raúl Agustín Armando anunció que los directivos lo habían despedido. Su equipo ilusionó en las primeras jornadas, pero se vino a menos y apenas consiguió dos triunfos en el campeonato.

Antes de ese partido y ante poco más de 27 mil espectadores, Equidad y Atlético Nacional empataron sin goles en el estadio El Campín, en donde los aseguradores actuaron como “locales” para obtener una mejor taquilla que en Techo, su sede habitual.

En el partido que abrió al jornada sabatina Envigado empató sin goles en casa frente al Once Caldas a pesar de que jugó durante 85 minutos con un hombre más por la temprana expulsión del defensa visitante Fainer Torijano. Los naranjas completaron tres juegos sin ganar, mientras que los blancos caldenses cuatro.

Después, Medellín y Tolima dividieron honores en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña. Diego Herazo puso en ventaja a los pijaos tras un error del arquero Andrés Mosquera y antes del descanso Daniel Londoño igualó el marcador con un fuerte remate desde el borde del área.

La fecha 11 de la primera división del fútbol profesional colombiano comenzó el viernes con otro empate sin goles, el de Pasto con Deportivo Pereira en el estadio Libertad de la capital nariñense. después, Santa Fe venció 1-0 a Boyacá Chicó en El Campín, gracias a un autogol de Delvin Alfonzo. Fue apenas la segunda derrota del equipo ajedrezado en el torneo.

Este domingo se disputan los juegos América vs. Jaguares (4:00 p.m.), Unión Magdalena vs. Águilas Doradas (6:10 p.m.) y Huila vs. Deportivo Cali (8:20 p.m.). El lunes, desde las 8:10 p.m., Junior recibe a Alianza Petrolera. Todos los compromisos se verán por Win Sports+.

