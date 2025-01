Liga BetPlay: Nacional sigue igual, gana, gusta y golea

Joan Castro marcó dos goles en la victoria de Atlético Nacional sobre Once Caldas. Foto: Atlético Nacional

Un mes después de haberse coronado campeón de Colombia, Atlético Nacional volvió a jugar. Y lo hizo ganando, gustando y goleando al Once Caldas 4-0, en el estadio Atanasio Girardot.

Como si sus jugadores no hubieran tenido dos semanas de vacaciones o no se hubieran dado la renuncia del técnico mexicano Efraín Juárez y la llegada del argentino Javier Gandolfi, en el club verdolaga todo sigue igual. El equipo funciona a las mil maravillas.

Ante su afición, volvió a dar una nueva demostración de buen fútbol en el estreno del nuevo entrenador y dejó claro que es el principal candidato al título este semestre, más haya de que deba también afrontar la Copa Libertadores.

Once Caldas fue de más a menos

En el primer tiempo Nacional tuvo más la pelota, pero generó pocas opciones de gol en el arco del rival, que se acercó con mayor peligro.

¡GOLAZO DE NACIONAL! Castro con un potente remate tras una gran jugada colectiva manda el balón al fondo de la red y pone el 1-0 a favor del 'Verdolaga'. #LALIGAxWIN 🟢⚽ pic.twitter.com/qs1w9kryQc — Win Sports (@WinSportsTV) January 26, 2025

Sin embargo, como es tradición, fue el verde paisa el que se fue en ventaja, cerrando la primera mitad, por intermedio de Joan Castro, quien finalizó con un remate cruzado una bonita acción colectiva.

Y justo en el arranque del complemento, cuando se esperaba la reacción del Once Caldas, Nacional marcó el segundo tanto, con Juan Manuel Zapata, quien acababa de ingresar al campo.

¡PERO QUÉ GOLAZO DE NACIONAL! Tremenda jugada y en la primera acción de peligro del segundo tiempo, Juan Manuel Zapata pone el 2-0 a favor del 'Verdolaga'. #LALIGAxWIN 🟢⚽ pic.twitter.com/6McpHAs8j4 — Win Sports (@WinSportsTV) January 26, 2025

Por si faltaba algo para liquidar el duelo, minutos después Edwin Cardona marcó un golazo de media distancia y acabó con las esperanzas de los visitantes.

Luego fue Dairon Asprilla quien les ganó a los centrales, ingresó al área y remató cruzado para que Joan Castro, quien llegaba por el otro costado, decretara el 4-0.

¿DE QUÉ PLANETA VINISTE EDWIN? ¡GOLAZO DE NACIONAL POR MEDIO DE UN REMATE DE MEDIA DISTANCIA DE EDWIN CARDONA PARA PONER EL 3-0! #LALIGAxWIN 🟢⚽ pic.twitter.com/U8VWiosylJ — Win Sports (@WinSportsTV) January 26, 2025

De ahí en adelante para los verdolagas el juego fue de trámite, pues el Once se preocupó más por evitar que le hicieran goles, que por descontar.

Nacional enfrenta este miércoles 29 de enero al Atlético Bucaramanga, en la ida de la Superliga. La vuelta será el 6 de febrero en la capital de Santander. Por Liga, el domingo 2 visitará a Equidad, en Bogotá.

Vergonzoso arranque de la Liga BetPlay

La primera fecha de la Liga BetPlay comenzó el viernes con la victoria 1-0 de Boyacá Chicó sobre Atlético Bucaramanga, en Tunja. El único gol del partido, que comenzó con una hora de retraso debido a fallas en el fluido eléctrico del estadio La Independencia, fue obra de Jairo Molina.

El duelo en Santa Marta, entre Unión Magdalena y Millonarios, se aplazó debido a las agresiones que sufrió el plantel embajador cuando se desplazaba hacia el estadio Sierra Nevada. Dimayor anunció una investigación y la reprogramación del encuentro.

¡LLEGÓ EL CUARTO GOL DE NACIONAL! Golazo del 'Verdolaga' que pone el marcador 4-0 ante Once Caldas. #LALIGAxWIN 🟢⚽ pic.twitter.com/aF9JhaoAwN — Win Sports (@WinSportsTV) January 26, 2025

Delincuentes atacaron con piedras el bus que transportaba al equipo bogotano. Varios fragmentos de los vidrios rotos hirieron a integrantes del plantel, entre ellos Iván Arboleda y Jader Valencia, además del delegado Óscar Cortés.

El sábado en la tarde, América estuvo tres veces en desventaja y sufrió al expulsión de Michael Barrios, pero se sobrepuso y venció 4-3 a Llaneros de Villavicencio, en Cali. El propio Barrios, Rodrigo Holgado (2) y Eder Álvarez Balanta marcaron para los escarlatas.

Este domingo sigue la Liga BetPlay con los duelos Santa Fe vs. Pereira (3:00 p.m.), Junior vs. Cali (5:10 p.m.) y Alianza vs. Medellín (7:20 p.m.). El lunes se juegan los partidos Águilas vs. Equidad (6:00 p.m.) y Tolima vs. Pasto (8:20 p.m.). El martes se cierra la jornada a las 8:00 p.m. con el Fortaleza vs. Envigado.

